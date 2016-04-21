«Лидское пиво» дополнило флагманскую пивную линейку завода неожиданным форматом – с 10 декабря в продажу поступило«ЛІДСКАЕ»Premium Nippel, светлый лагер в бутылках объёмом 0,25 л. Новый сорт был сварен и разлит партнёром «Лидское пиво» в концерне OLVI, одной из старейших пивоварен Эстонии – A.LeCoq. В сравнении с классическим Premium, который производится в Лиде, у Nippel более […]
«Лидское пиво» дополнило флагманскую пивную линейку завода неожиданным форматом – с 10 декабря в продажу поступило«ЛІДСКАЕ»Premium Nippel, светлый лагер в бутылках объёмом 0,25 л. Новый сорт был сварен и разлит партнёром «Лидское пиво» в концерне OLVI, одной из старейших пивоварен Эстонии – A.LeCoq. В сравнении с классическим Premium, который производится в Лиде, у Nippel более […]
Сеть магазинов пива «Точка» привезла в Минск сорта двух ярких американских пивоварен. Это 4 сорта от Kona Brewing Company (эко-пивоварня с Гавайских островов) в бутылках 0,35, в оформлении таком же «горячем», как солнце на Гаваях: Longboard Island Lager – Pale Lager – (4.6% ABV / 20 IBU ) Big Wave Golden Ale — Golden Ale […]
28 мая состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, в преддверии которого бренд Heineken дарит возможность истинным фанатам футбола в Беларуси попасть на закрытый просмотр финальной игры главного клубного чемпионата, а также выиграть более 1000 уникальных призов. С 2005 года бренд Heineken® является спонсором футбольных соревнований Лиги чемпионов УЕФА. За годы сотрудничества миллионы зрителей погрузились в мир первоклассного […]
С 2008 года Роберт Персен ежегодно посещает Беларусь и проверяет, как идет работа над выращиванием пивоваренного ячменя для Heineken в Беларуси в особых сырьевых зонах. В этом сезоне бельгийский специалист приехал в середине июля и отправился в поля Могилевской области, чтобы оценить потенциал урожая 2015 года. Belbeer.com воспользовался случаем задать европейскому эксперту по пивоваренному ячменю […]
Обсуждение