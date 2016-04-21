С 2008 года Роберт Персен ежегодно посещает Беларусь и проверяет, как идет работа над выращиванием пивоваренного ячменя для Heineken в Беларуси в особых сырьевых зонах. В этом сезоне бельгийский специалист приехал в середине июля и отправился в поля Могилевской области, чтобы оценить потенциал урожая 2015 года. Belbeer.com воспользовался случаем задать европейскому эксперту по пивоваренному ячменю […]