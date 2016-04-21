Актуально

Компания «Лидское пиво» представила сорт «ЛІДСКАЕ Premium Nippel»

«Лидское пиво» дополнило флагманскую пивную линейку завода неожиданным форматом – с 10 декабря в продажу поступило«ЛІДСКАЕ»Premium Nippel, светлый лагер в бутылках объёмом 0,25 л. Новый сорт был сварен и разлит партнёром «Лидское пиво» в концерне OLVI, одной из старейших пивоварен Эстонии – A.LeCoq. В сравнении с классическим Premium, который производится в Лиде, у Nippel более […]

Подробнее Комментировать Главное

Пабы Минска

  1. Паб «Гвоздь» на Тимирязева , голосов: (15)
  2. Пивной ресторан «BierKeller» , голосов: (25)
  3. Паб «Гвоздь» на Гикало , голосов: (16)
  4. Староместный пивовар , голосов: (16)
  5. Гастропаб «Гамбринус» , голосов: (12)
весь рейтинг »

Пастеризованное пиво

  1. «Жигулевское» , голосов: (1)
  2. «Аливария Троицкое» , голосов: (2)
  3. «Аливария Безалкогольное» , голосов: (7)
  4. «Аливария Экстра» , голосов: (10)
  5. «Аливария On Ice» , голосов: (3)
весь рейтинг »

Живое пиво

  1. «Медный топор» , голосов: (1)
  2. Grizzly , голосов: (1)
  3. Bangalor IPA , голосов: (2)
  4. Plzensky Pivovar стаут , голосов: (1)
  5. «Чёрный квадрат» , голосов: (2)
весь рейтинг »

Реклама

Последние новости

» Топ-5: самое необычное пиво в мире
» Компания «Лидское пиво» представила сорт «ЛІДСКАЕ Premium Nippel»
» Скандальное фото вдохновило белорусских пивоваров на осенний эль
» 3 сентября в Лиде пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LidBeer (Программа фестиваля)
» «Криница» предлагает совместное использование оборудования в Несвиже
» В Минске появилось гавайское эко-пиво
» Минский паб CRAFT HOUSE представил собственный сорт пива
» Heineken приглашает на закрытый показ финала Лиги чемпионов УЕФА
» Где лучшее пиво в Минске? Крутые места и для туристов, и для «своих» 2 комментария
» Команда пивных энтузиастов Brew Team представляет молочный стаут “Café com Leite”
» 23 апреля — презентация нового сорта от пивоварни «Пан Качын»
» В ресторанах «Староместный пивовар» и «Староместская пивница» новое сезонное пиво — Coffee Stout
» Бренд «Лидское» превратился в «Лiдскае» (1)

Реклама


find the canadian all slots best website microgaming, Best game online got mobile 24/7
Курьерская доставка Москва Санкт-Петербург www.dostavkoff.ru.

Подписка

Введите ваш e-mail:

Rambler's Top100