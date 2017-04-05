«Лидское пиво» откусило 20% белорусского рынка

По итогам 2016 года доля ОАО «Лидское пиво» среди белорусских производителей пива (с учетом импорта) выросла на 1,6% и составила 19,7%.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в Минске по итогам работы в 2016 году озвучило руководство пивоваренной компании.

По словам гендиректора пивоварни Аудриуса Микшиса, компания занимает третье место в категории «пиво» в Беларуси, первое — в категории «квас» и «сидр и слабоалкогольные напитки».

Объем реализованной на внутреннем рынке продукции (категория «пиво») по сравнению с 2015 годом вырос на 7% — с 78 595 до 84 133 тысяч литров.

Производство пива выросло с 91 911 тысяч литров в 2015 году до 99 781 тысяч литров в 2016-м, прирост — 8,6%.

На фоне стагнирующего пивного рынка страны (общие продажи без учета импорта, по данным БГПП, выросли всего на 0,1% и составили 336 676 тысяч литров) результаты деятельности «Лидского» более чем успешны.

Неплохо выглядят результаты компании и в производстве кваса. По данным БГПП, в 2016 году 58,3% всего реализованного кваса в Беларуси составлял продукт «Лидского пива». Сокращение покупательной способности внутреннего рынка на 15,1% (реализация «Лидского» упала на 15,8%) компания компенсировала экспортом, который вырос в прошлом году на 77,1%. В итоге общий объем производства кваса компанией увеличился на 6,7%, с 46 182 тысяч литров в 2015 году до 49 282 тысяч литров в 2016-м.

Прогноз Аудриуса Микшиса на 2017 год для пивной отрасли неутешителен. Гендиректор ссылается на мнение AC Nielsen Bel — снижение объема продаж по отрасли составит 3,6%. Главная причина — производители жестко ограничены в проведении рекламных кампаний и не смогут стимулировать резкое увеличение потребления пива. Водочное лобби может быть спокойно, наша страна до сих пор значительно уступает в потреблении пива на душу населения по сравнению с соседями.

Поэтому «Лидское пиво» использует оставшиеся возможности для повышения интереса к своей продукции и пивной отрасли в целом. Компания делает ставку на фестиваль LIDBEER (в 2016 году его посетило более 100 тысяч гостей) и выпускает новые сорта. В прошлом году в продуктовом портфеле появилось 10 новых сортов.

Одним из важных инструментов продвижения для пивоварни стал переход на белорусскоязычную коммуникацию.

Жалобы некоторых производителей на то, что добавить белорусский язык на этикетку стоит слишком дорого, гендиректор «Лидского пива» считает надуманными. «У нас отпечатанная этикетка хранится на складе максимум несколько месяцев, затем мы печатаем новую. Добавить белорусский язык не составляет труда. Это тем более не стоит ничего, по сравнению с уважением к родному языку«, — считает Аудриус Микшис.