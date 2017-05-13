Скандалы, интриги, расследования: «Лидское» пытается омолодить «Оливарию» на 30 лет

Битва за звание старейшей действующей пивоварни Беларуси выходит на новый уровень.

11 мая 2017 года на пресс-конференции, посвященной итогам работы в области социальной ответственности, представители ОАО «Лидское пиво» заявили, что не считают ОАО «Оливария» старейшей пивоваренной компанией страны.

Как заявил сотрудник лидского историко-художественного музея Валерий Сливкин, они обнаружили факты, которые свидетельствуют о том, что пивоваренный завод в Лиде является старейшим из действующих пивзаводов в Беларуси. Найденные документы прошли экспертизу в Институте истории Национальной академии наук Республики Беларусь.

По мнению историков, датой основания минского пивзавода «Оливария» следует считать не 1864 год (так указано на лого самой «Оливарии»), а 90-е годы 19 века. В свою очередь, историю ОАО «Лидское пиво» ведут с 1876 года. Именно тогда лидский мещанин Носель Пупко построил свой пивзавод, который работает практически без перерывов 140 лет.

«На основе представленного фрагмента архивного документа можно сделать вывод, что к 1893 году пивоваренный завод Фрумкиных уже не функционировал в связи с банкротством. Новый пивзавод был построен на ином земельном участке, находящемся по диагонали от участков, на которых находился пивзавод Рохли Фрумкиной, — рассказал кандидат исторических наук, доцент, директор Института истории НАН РБ Вячеслав Викторович Данилович. — Таким образом, завод, построенный Каролем Гуттен-Чапским в 90-е годы ХІХ века, нельзя рассматривать в качестве преемника завода Фрумкиной, так как производство пива К. Гуттен-Чапским осуществлялось не на купленном заводе Фрумкиной, который прекратил своё существование, а на совершенно новом предприятии, построенном в другом месте. Из принадлежностей старого пивоваренного завода Рохли Фрумкиной Чапский использовал для целей своего завода только каменную солодовню, в которой организовал ледник. Исходя из этого, дату основания пивоваренного производства“Оливария” необходимо связывать с началом фукционирования завода Кароля Гуттен-Чапского, а не пивоваренного завода Рохли Фрумкиной».