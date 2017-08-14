Джон Ньюман в Лошицком парке и 150 000 гостей — в Минске прошел европейский фестиваль A-Fest

В субботу 12 августа в Лошицком парке во второй раз прошел масштабный фестиваль A-Fest — финальный летний опен-эйр, где совершенно бесплатно под европейские мелодии отдыхал весь Минск. Более 150 000 посетителей, Джон Ньюман в хедлайнерах, 114 точек на фудкорте и караоке-пикник на трех площадках — праздник в Лошицком парке стал подарком бренда “Аливария” городу и всем жителям к 950-ти летию Минска.

Европейскими хедлайнерами A-Fest в этом году стали украинка Мария Чайковская, немецкие джаз-экспериментаторы De-Phazz и Джон Ньюман, который еще недавно заводил толпу на киевском Atlas Weekend и Bosco Fresh Fest в Москве, а сегодня собрал в Лошицком парке почти 150 000 человек. Британский “Элвис” показал совершенно новое полуторачасовое шоу, а главный хит Ньюмана, “Love Me Again”, минчане исполнили многотысячным хором.

Первые посетители в Лошицком парке появились с самого утра, когда и стартовала программа летнего европейского фестиваля. На главную сцену друг за другом выходили белорусские музыканты — Intelligency, Анна Шалютина & Yogurt Band и Akute, а минчане наслаждались музыкой, пивом и едой, устроив пикник прямо на траве.

— В этом году Минск отмечает свое 950-летие, и в честь памятной даты в Лошицком парке мы устроили городской фестиваль, куда и пригласили всех жителей Беларуси, — рассказывает Анна Губкина, директор по маркетингу пивоваренной компании “Оливария”. — В прошлом году A-Fest прогремел на всю Европу, оказавшись в одном ряду с другими крупнейшими фестивалями. В этом — стал еще масштабнее, музыкальнее, вкуснее. Мы увеличили фудкорт в четыре раза, предложили более 20 развлечений и фотозон. Фестиваль состоял из нескольких тематических зон — Минск прошлого, настоящего и будущего — и очень надеемся, что через развлечения разных эпох минчане узнали свой город еще лучше.

По обе стороны от главной сцены расположились площадки для отдыха. Минчане играли в футбол и пляжный волейбол, соревновались в гонках на пивных бочках, демонстрировали ловкость и скорость на полосе препятствий. Во всему парку “прятались” точки масштабного квеста от Музея “Аливария”, пройдя который, посетители узнавали историю города и пивзавода. Более 110 команд присоединились к рекордной по размерам “Мозгобойне”, и, сидя на траве, отвечали на вопросы популярной интеллектуальной игры.

Объединить на A-Fest современность и историю смогли при помощи караоке-пикника. Наподобие открытого микрофона в центре Берлина или караоке на Майдане, в Лошицком парке открыли сразу три караоке-поляны, чтобы каждый мог стать звездой “на час”.

На “Minsk Sounds” звучали песни на европейских языках и выбрали лучшего певца караоке среди 6 главных клубов Минска. На этой же поляне белорусские артисты — Akute, Uzari, Виталий Воронко — выступили дуэтом с посетителями фестиваля, и, при поддержке караоке-клуба “Богема”, музыкальные любители смогли зажечь не хуже именитых звезд. В финале караоке прозвучал главный хит лета “Despacito”, который в белорусской версии неожиданно стал “Бульбанiтой”, а историю любви на пляжах Пуэрто-Рико с энтузиазмом подхватили сотни минчан.

На поляне “Мiнск гучыць” звучали песни на понятных всем языках — русском и белорусском. Хиты полувековой давности сменялись “Родным краем” Brutto, а потом возвращали в эпоху “Кино” или Земфиры. На поляне “Минск говорит”, открытой специально для тех, кто стесняется петь или в музыке не силен, на протяжении 4 часов читали песни под аккомпанемент гитары, а самые смелые минчане показывали свое творчество — песни и стихи — и срывали аплодисменты.

Всего в караоке-пикнике за день прозвучали более 300 композиций на 7 языках, выйти на сцену и проявить свой талант смогли более 500 посетителей.

— В Европе подобные фестивали проходят в ином ключе, и это комплимент A-Fest, — рассказывает Пэт Эпплтон, вокалистка De-Phazz. — В Германии много фестивалей, но когда собирается столько людей, ни один не проходит так дружелюбно, расслабленно и мирно. Нам есть, чему учиться y A-Fest и к чему стремиться.

В этом году на A-Fest открыли самый масштабный фестивальный фудкорт в Беларуси общей площадью 2600 кв. м, что почти в два раза больше размеров хоккейной площадки, а пиво наливали в 3 раза быстрее, для чего закупили специальное оборудование.

Фестиваль в Лошицком парке стал рекордным по количеству посетителей и финальным бесплатным столичным фестом, где на природе мог отдохнуть весь Минск.