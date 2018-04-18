Музей «Аливария» проведет специальный Karol Jan Tour в рамках Феста экскурсоводов

22 апреля единственный в Беларуси музей пивоварения – корпоративный музей «Аливария» – предоставит желающим возможность бесплатно посетить уникальную экскурсию под названием Karol Jan Tour. Мероприятие будет посвящено одной из самых знаковых личностей в истории Минска – графу Каролю Яну Чапскому.

Чапский — один из самых успешных управляющих Минска, страстно увлеченный своим делом, который искренне любил Минск и превратил его в настоящий европейский город. Граф был не только предпринимателем, активным общественным деятелем и инициативным человеком: он был еще и пивоваром, который по старинным немецким рецептам варил в Минске качественное пиво. К счастью, до наших дней сохранилась пивоварня, на которой производился тот самый напиток, а бренд «Аливария» стал продолжением лучших традиций пивоварения. Пиво на предприятии варится по тем заветам, которые оставил потомкам Чапский.

Программа экскурсии будет включать посещение исторического здания пивоваренного завода «Аливария» с акцентом на личности графа, который многое сделал не только для старейшей действующей в Беларуси пивоварни, но и для белорусской столицы, будучи ее градоначальником в течение десятка лет. Экскурсия пройдет на белорусском языке.

«Личность Кароля Яна Чапского – это повод для гордости. Не только потому, что в XIX веке он многое сделал для пивоварни и Минска, но и потому, что этот образ горящего делом человека, с очень широкими взглядами, нестандартным подходом вдохновляет и сегодня творить, созидать, создавать новые поводы для гордости», – поясняет менеджер по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Аливария» Ольга Ковригина.

Кроме экскурсии по историческому маршруту, программа включает в себя дегустацию пива линейки Karol Jan, посвященной выдающемуся минчанину и пивовару, в уютном выставочном зале музея.

Участие в экскурсии бесплатное по предварительной регистрации. В скором времени регистрация будет доступна на сайте организаторов по ссылке. Формируются 2 группы – в 12.00 и 14.00.