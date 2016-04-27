Где лучшее пиво в Минске? Крутые места и для туристов, и для «своих»



Минск — город в который можно приезжать на майские и не на майские тоже. Каникулы, кусочек отпуска, да и просто выходные можно отлично провести в столице Республики Беларусь, ее политическом экономическом и культурном центре.

Но, что-то мне подсказывает, что не всем интересны музеи, здания и рассказы минувших эпох.

Приехавшие в Минск на майские мужики хотят пива!

Именно поэтому я подготовил статью, в которое описаны все небанальные пивные места Минска и дан вполне полный ответ на стандартный вопрос гостей столицы синеокой «Где попить пива в Минске?».

Пивная «золотая миля» из мест, которые варят свое пиво.

Да-да в Беларуси и Минске варят много хорошего пива. И попробовать пиво в Минске стоит обязательно, но зачем же ограничиваться одним-двумя местами? Лучше посетить все и сразу и самому сделать выводы, о том, где варят лучшие сорта. А потом еще и друзей, исходя из своего экспертного мнения, по информации из этой статьи отправить)

Помните о «золотой миле» из фильма «Армегеддон», когда герои решили перед концом света накидать красиво? Конца света в Минске не ожидается (и это несказанно радует), зато пива ожидается много и накидаться красиво вполне получится! Суть «золотой мили» состоит в том, чтобы, переходя от заведения к заведению, за день перепробовать все, что сварили Минские пивоварни и прекрасно провести время.

Мне кажется, многим гостям из России и Украины идея будет очень близка) Ведь магазинное пиво пить неспортивно (его можно набрать с собой и лакомиться им не поднимаясь с любимого дивана), а вот пройтись по малым пивоварням и попробовать чего-то необычного и свеженького — это то, что хочет каждый)

Сразу скажу, все пивоварни с эксклюзивными сортами за день пройти не получится, но мало ли. Тем турист и хорош, что готов на многое ради впечатлений и «золотой пивной мили»

Обязательны к посещению:

«Друзья» (много сортов очень хорошего пива по прекрасной цене в 35-40 тысяч)ссылка на их сайт.

В наличии сорта: «Медный топор» (светлое с очень насыщенным вкусом — я считаю этот сорт лучшим), «Черный квадрат» (темное, и как мне кажется солод для его производства несколько пережжен), Баварское (пшеничное нефильтрованное) и Гризли (американский коричневый эль, который пробовать стоит обязательно).

Кстати, пиво из «Друзей» можно купить или в «Друзьях» или в «Друзьях» на розлив и больше нигде. И еще, до 7 часов вечера заведение работает, как вполне себе прекрасное пивное кафе, в котором много места, много пива и нежадные порции еды, но ровно в 7 сюда стягиваются дамы (кто подразаботать, кто в поисках последнего шанса, кто просто отдохнуть), джентльмены (в поисках дам и не только) и начинают играть кавербэнды. Веселье, пиво, водка, угар, танцы, женские улыбки и домой вместе на такси — все тут есть. Только очень шумно, да так, что приходить кричать.

Bierbank / Ямайка / Bristle

Названий много, но все просто) На территории спорт-бара «Bristle», который раньше назывался «Ямайка» (и знают его минчане, как Ямайку) размещается одна из Минских мини-пивоварен — BierBank. Их пиво можно купить во многих разливайках, но аутентичней все же наслаждаться продуктом в месте варки)

Здесь варят: Процентное (жиденькое светлое), Фабричное (так себе темное), Рубиновое (которое встретить можно довольно редко), Рубиновое Кремлевское (не видел никогда), Валютное (светлое), Рублевое (темное), Портер (этот сорт близится к идеалу вкуса в классе Балтийский портеров и пробовать его нужно обязательно) и Медовое (вполне себе медовое нормальное пиво).

Староместный пивовар/Биржа

Обе сети кафе принадлежат одной глобальной сети пивных заведений в Минске (эвона как, правда?) и отличаются разве, что интерьером и названием, а меню, пиво и цены в них с большего одинаковы.

По моему мнению, посетить хотя бы одно из заведений сети стоит обязательно, атмосфера и подход, который смогли создать владельцы, того стоит. Из всех их заведений я больше всего люблю Староместные на Герцена и на Кирилла и Мефодия — это в верхнем городе, всего в 2 минутах ходьбы от ратуши. Не перепутаете.

Варят здесь: Светлое, Темное и Рубиновое. Разнообразия немного, зато светлое и темное, и рубиновое всегда в наличии.

Сайты заведений: Староместный и Beerжа

CraftHouse

Интересное минское пивное заведение, которое продает и множество сортов импортного пива, и творения российских крафтовых пивоваров (типа пивоварни «Бакунин»), и кое-какие сорта беларуских пивных колобораций (варит их тот же самый Алексей, который работает пивоваром в Староместном — он на фото чуть выше).

Выбор большой, бармены отменные, да и расположено место в районе «Академии наук». Доехать можно просто и легко!

А вот сайта у них нет. Поэтому адрес: Якуба Коласа, 37 и помните, работает Craft House в Минске с 18:00 и ни минутой раньше)

Арбат

Кафе-пивоварня находится как раз напротив Национальной библиотеки Республики Беларусь, которую не обходит вниманием ни один из гостей Минска. И в данном случае лучше всего сработает схема — на метро приехать посмотреть Минскую Библиотеку, подняться на обзорную площадку и сразу же отправляться дегустировать сорта в «Арбат».

Здесь варят: «Лагер» (светлое обычное), «Пшеничное» (обычное пшеничное пиво), «Индийский эль» (думаю, это какое-то местное прочтение IPA) и «Red» (красное пиво, типа Килкени), «Black» (темное) и еще один сорт, который постоянно меняется. Как вы смогли заметить, с неймингом у пивоваров проблемы, но со вкусов пива вроде бы все в порядке. Сам я, к своему стыду, ни разу в «Арбате» не был, но вот отзывы от минского пивного сообщества слышал и они вполне себе достойные.

Сайт с контактами заведения по ссылке.

Пипл’с / Пинта / Старый город / Жили-были

Пипл’с, Пинта, Старый город, Жили-Были — кафе одной сети, принадлежащей компании Restoranoff Group. В каждом из заведений разливают пиво Taler, производимое на пивоварне, расположенной где-то в недрах кафе Пипл’с. Еще пару лет назад минское пиво Taler можно было назвать очень неплохим и достойным внимания, но время прошло и качество упало, как курс советского рубля в 1991 году. Вкус (как по мне) стал не таким притягательным, зато цена за 0,5 осталась — 24500 (чуть больше доллара за бокал разливного пива в кафе).

Идти в эти кафе или не идти — я, честно говоря, не знаю. Но ведь «золотая миля» обязывает не пропускать ничего из того, что стоит внимания.

На сайт компания денег зажала, поэтому адреса минских пивных мест, в которых разливают Taler, перечислю вам я. Пипл’с — ст. метро «Фрунзенская», ул Кальварийская, 1, Пинта — ст. метро «Плошча Незалежнасцi», ул Берсона 16, Старый город — окраина Троецкого Предместья, ул. Максима Богдановича 19, Жили-Были — ст. метро «Академия наук», проспект Независимости 71.

Раковский бровар

Одна из самых старых минских частных пивоварен, которая работает с 1997 года. Заведение находится в историческом здании, в котором до революции располагалась авторитетная иешива — место, где учили раввинов. Почему авторитетная? Многие выпускники старой минской иешивы достигли невероятных высот в иудейском богословии и получили суперстатус высших раввинов. Но это уже история, вы ведь не о равинах хотите прочитать, а о пиве.

Когда-то это кафе было культовым, когда-то сюда таскали все иностранные делегации, когда-то здесь варили вкусное пиво, когда-то дамы в поисках мужика при деньгах шли в это место, когда-то в этом месте музыканты играли Полонез для интеллектульной публики и «мурку» для публики особенной). Все это было и сейчас, наверное, тоже есть, кроме хорошего пива. Мое крайнее посещение Раковского бровара разочаровало чуть более, чем полностью. Пиво, в сравнении с пивом других производителей, оказалось отвратительным, но может быть мне не повезло в тот раз. Экспериментировать дальше я не стал.

Для тех, кому интересно — сайт «Раковского бровара». Кстати, это же пиво можно попить в кафе «У Франциска» на проспекте Независимости.

Бивер / Beaver

Когда-то Денис, пивовар «Друзей», работал в пивоварне «Бивер» и варил просто волшебное пиво. Потом Денис сменил место работы, а пивоварня осталась работать.

Теперь здесь ТОЖЕ варят пиво (кстати, делают это на довольно современном производстве сразу за минской кольцевой автодорогой в деревне Малый Тростенец).

Пиво продается через сеть разливаек и в кафе «Пивная застава», но лучше уж попейте хорошего бутылочного)

А теперь вперед! Пиво ждет!

Надеюсь, этот текст и опыт, вложенный в него, поможет вам и просто попить хорошего пива, и насладиться всеми прелестями «золотой мили» Минска)

Автор Александр Кульбачко, блог venividivici.by