Heineken приглашает на закрытый показ финала Лиги чемпионов УЕФА

28 мая состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, в преддверии которого бренд Heineken дарит возможность истинным фанатам футбола в Беларуси попасть на закрытый просмотр финальной игры главного клубного чемпионата, а также выиграть более 1000 уникальных призов.

С 2005 года бренд Heineken® является спонсором футбольных соревнований Лиги чемпионов УЕФА. За годы сотрудничества миллионы зрителей погрузились в мир первоклассного футбола при поддержке всемирно известного бренда.

Heineken® Sky Room станет идеальным местом в Минске для просмотра финала Лиги чемпионов УЕФА с великолепным видом на город, собственным баром, личным комментатором, огромным экраном и фантастическим звуком. Адрес места проведения пока держится в секрете. Кроме того, счастливчики смогут получить возможность разделить эмоции финальной игры с легендами белорусского футбола.

Чтобы получить шанс попасть в Heineken® Sky Room и выиграть уникальные призы от Heineken®, необходимо до 23 мая опубликовать пост c хэштегом #матчнавысоте в любой из социальных сетей (FB, VK, Instagram) со своей фотографией, передающей атмосферу просмотра Лиги чемпионов.

24 мая звезды белорусского футбола Александр Глеб, Александр Хацкевич, Егор Филипенко, Виталий Кутузов и Арташес Антонян выберут победителей, которым достанутся более 1000 фирменных призов от Heineken®, в том числе: спортивные сумки, диваны, полотенца, мячи, столы для настольного футбола и многое другое.

Авторы 5 лучших фото вместе со своими 4 друзьями будут приглашены в Heineken® Sky Room для просмотра финала Лиги чемпионов УЕФА.

С подробностями и правилами конкурса можно ознакомиться на сайте skyroom.by