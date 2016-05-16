В Минске появилось гавайское эко-пиво

Сеть магазинов пива «Точка» привезла в Минск сорта двух ярких американских пивоварен.

Это 4 сорта от Kona Brewing Company (эко-пивоварня с Гавайских островов) в бутылках 0,35, в оформлении таком же «горячем», как солнце на Гаваях:

Longboard Island Lager – Pale Lager – (4.6% ABV / 20 IBU )

Big Wave Golden Ale — Golden Ale – (4.4% ABV /5 IBU )

Fire Rock Pale Ale — Pale Ale American — ( 6% ABV / 35 IBU )

Castaway IPA — IPA American – (6% ABV / 65 IBU)

И 2 сорта от Widmer Brothers Brewing – братья Видмер из Орегона — авторов крафтового подхода к немецкому пиву, создателей уникальных охмеленных элей и винтажей бочковой выдержки.

Hefeweizen – (4.9% ABV / 30 IBU)

Alchemy Ale — APA – (5.8% ABV / 40 IBU)

Вся партия — очень ограниченная, доступна только на в «Точке» в ТЦ «Титан» на пр-те Дзержинского, 104 (+375-29-190-90-46). Цена — 79 000 за любой сорт.