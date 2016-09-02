«Криница» предлагает совместное использование оборудования в Несвиже

Пивоваренная компания «Криница» приглашает к сотрудничеству по совместному использованию мощностей участка розлива в Несвиже.

Как сообщает пресс-служба «Криницы», на территории площадью 5,59 га установлены линии по розливу в ПЭТ тару 0.5 литра, 1.5 литра и 5 литров. На участке находятся две скважины 196 и 198 метров. Есть аккредитованная лаборатория и собственная котельная.

Ранее сообщалось, что пивоваренная компания пыталась продать один из своих филиалов “Завод по розливу пива и безалкогольных напитков”, который размещен в городе Несвиж. Эксплуатироваться Несвижский филиал ОАО «Крыніца» начал в 1996 году.

Отметим, с 2014 года на ОАО «Криница» начат розлив пива в алюминиевую банку по договорам с частными пивоваренными компаниями. ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» разливают на мощностях ОАО «Криница» «Бобров» (в алюминиевой банке), «Охота» и «Амстел» с начала 2015 года.