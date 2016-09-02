3 сентября в Лиде пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LidBeer (Программа фестиваля)

Пивоваренная компания «Лидское пиво» совместно с Лидским исполнительным комитетом проводит 3 сентября в рамках дня города фестиваль «ЛИДБИР. Фестиваль хмеля, солода и воды».
Мероприятие приурочено к 140-летию работы пивзавода в Лиде.
В бесплатном гала-концерте примут участие TRUBETSKOY, Neuro Dubel, Zdob si Zdub и БИ-2.
Программа праздника города Лиды,
фестиваля хмеля, солода и воды «Lidbeer»
Главная сцена (Дожиночная площадь)
11:00 — 13:30 — театрализованное открытие праздника города Лиды, фестиваля хмеля, солода и воды «Lidbeer»
18:15 — 23:30 — гала-концерт:
18:15 — 19:15 — TRUBETSKOY
19:30 — 20:30 — Neuro Dubel
20:45 — 21:45 — Zdob si Zdub
22:00 — 23:30 — БИ-2
23:20 — 23:25 — фейерверк
Малая сцена (Площадь Ленина)
12:00 — 18:00 — выступление молодых белорусских групп: Muzkultura, ЧуVство Полета, Skarlet, Чип и Дейл, Мунтаевока, Nizkiz, Skynet
ОАО «Лидское пиво»
10:00 — 17:00 — обзорные экскурсии по заводу.
ГУ «Лидский историко-художественный музей» (ул. Победы, 37а)
10:00 — 19:00 — обзорные экскурсии по экспозициям Лидского музея.
Дом В.Тавлая (ул.Замковая,7)
10:00 — 19:00 — посещение экспозиции Дома В.Тавлая.
Отдел ремесел и традиционной культуры ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» (ул. Советская, 12)
10:00 — 18:00 — посещение выставки традиционных ремесел;
— посещение экспозиции творчества Михаила Рышкевича.
Зеленая зона около Замкового озера, зеленая зона возле памятного знака лётчикам штурмовой авиации (напротив Дворца культуры)
10.00 — 20.00 — полеты на мотодельтаплане, вертолете;
Площадка возле Дворца культуры
11:00 — 23:00 — луна-парк.
Лидский замок
10.00 — 19.00 — обзорные экскурсии в Лидском замке;
10.00 — 19.00 — «Школа занимательной археологии» — музейно-педагогическое занятие;
10.00 — 19.00 — «Клад Лидского замка» — познавательно-развлекательная игра;
10.00 — 19.00 — тематические экскурсии по экспозициям выставок:
— «Оружие и доспехи ВКЛ»;
— «Орудия пыток средневековой Европы»;
— фотовыставка «Литва и Беларусь на страницах семейного альбома кн. Марии Гогенлоэ» (из фондов Мирского замка);
— «Лидскому пивзаводу — 140 лет»;
15.00 — 18.00 — игры и забавы в Лидском замке:
— рыцарский лагерь;
— лучный и арбалетный тир;
— средневековые танцы;
— фотографирование на фоне рыцарского лагеря, примерка доспехов;
— аттракционы: удержание меча, рыцарский рог, серсо, шотландское перетягивание каната, «кости», кочки, шапки и др.;
— битва потешными мечами;
— посвящение в рыцари;
— рыцарские бои под средневековую музыку.
18.00 — 21.00 — концерт средневековой музыки «Музыкальные зарисовки»;
21.00 — 21.30 — огненное шоу (выступление театра огня «Flamen» г. Минск)
23:00 — 03:00 — супердискотека 80-90-2000-х в Лидском замке.
На протяжении дня будут работать ремесленные ряды, сувенирные лавки, детские игровые и спортивные площадки.
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