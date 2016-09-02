3 сентября в Лиде пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LidBeer (Программа фестиваля)

Пивоваренная компания «Лидское пиво» совместно с Лидским исполнительным комитетом проводит 3 сентября в рамках дня города фестиваль «ЛИДБИР. Фестиваль хмеля, солода и воды».

Мероприятие приурочено к 140-летию работы пивзавода в Лиде.

В бесплатном гала-концерте примут участие TRUBETSKOY, Neuro Dubel, Zdob si Zdub и БИ-2.

Программа праздника города Лиды,

фестиваля хмеля, солода и воды «Lidbeer»

Главная сцена (Дожиночная площадь)

11:00 — 13:30 — театрализованное открытие праздника города Лиды, фестиваля хмеля, солода и воды «Lidbeer»

18:15 — 23:30 — гала-концерт:

18:15 — 19:15 — TRUBETSKOY

19:30 — 20:30 — Neuro Dubel

20:45 — 21:45 — Zdob si Zdub

22:00 — 23:30 — БИ-2

23:20 — 23:25 — фейерверк

Малая сцена (Площадь Ленина)

12:00 — 18:00 — выступление молодых белорусских групп: Muzkultura, ЧуVство Полета, Skarlet, Чип и Дейл, Мунтаевока, Nizkiz, Skynet

ОАО «Лидское пиво»

10:00 — 17:00 — обзорные экскурсии по заводу.

ГУ «Лидский историко-художественный музей» (ул. Победы, 37а)

10:00 — 19:00 — обзорные экскурсии по экспозициям Лидского музея.

Дом В.Тавлая (ул.Замковая,7)

10:00 — 19:00 — посещение экспозиции Дома В.Тавлая.

Отдел ремесел и традиционной культуры ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» (ул. Советская, 12)

10:00 — 18:00 — посещение выставки традиционных ремесел;

— посещение экспозиции творчества Михаила Рышкевича.

Зеленая зона около Замкового озера, зеленая зона возле памятного знака лётчикам штурмовой авиации (напротив Дворца культуры)

10.00 — 20.00 — полеты на мотодельтаплане, вертолете;

Площадка возле Дворца культуры

11:00 — 23:00 — луна-парк.

Лидский замок

10.00 — 19.00 — обзорные экскурсии в Лидском замке;

10.00 — 19.00 — «Школа занимательной археологии» — музейно-педагогическое занятие;

10.00 — 19.00 — «Клад Лидского замка» — познавательно-развлекательная игра;

10.00 — 19.00 — тематические экскурсии по экспозициям выставок:

— «Оружие и доспехи ВКЛ»;

— «Орудия пыток средневековой Европы»;

— фотовыставка «Литва и Беларусь на страницах семейного альбома кн. Марии Гогенлоэ» (из фондов Мирского замка);

— «Лидскому пивзаводу — 140 лет»;

15.00 — 18.00 — игры и забавы в Лидском замке:

— рыцарский лагерь;

— лучный и арбалетный тир;

— средневековые танцы;

— фотографирование на фоне рыцарского лагеря, примерка доспехов;

— аттракционы: удержание меча, рыцарский рог, серсо, шотландское перетягивание каната, «кости», кочки, шапки и др.;

— битва потешными мечами;

— посвящение в рыцари;

— рыцарские бои под средневековую музыку.

18.00 — 21.00 — концерт средневековой музыки «Музыкальные зарисовки»;

21.00 — 21.30 — огненное шоу (выступление театра огня «Flamen» г. Минск)

23:00 — 03:00 — супердискотека 80-90-2000-х в Лидском замке.

На протяжении дня будут работать ремесленные ряды, сувенирные лавки, детские игровые и спортивные площадки.