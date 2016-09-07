Скандальное фото вдохновило белорусских пивоваров на осенний эль

Крафтовая белорусская пивоварня Brew Team представит новый эль “Autumn Fire”, сваренный в бельгийском стиле Belgian blond, 9 сентября в 18:00 в минском баре BeerCap.

Как сообщил в FB участник проекта Алексей Фадеенко, содержание алкоголя в новом сорте составит ABV:6, показатель горечи — IBU:20.

Дополнительное внимание публики новость привлекла из-за фото бирдекеля, которым Алексей снабдил сообщение.

«Мы благодарим Anton Motolko за красивый фон, который не обладает признаками творчества и не является объектом авторского права«, — добавил Алексей Фадеенко.

Речь идет о скандально известном микроблогере и фотографе Антоне Мотолько, который подал в суд на Белтелерадиокомпанию и требовал одну копейку за несанкционированное использование его фотографий. Судебный процесс стал символом необъективности и откровенной глупости, а слова начальника отдела правовой и аналитической работы Национальной телерадиокомпании Андрея Жилинского про «северное сияние как социальное явление общественной жизни» и «данные фотографии не могут быть объектом авторского права, поскольку не отвечают признакам фотографического произведения» превратились в мемы. Несмотря на очевидное незаконное использование фотографий суд встал на сторону государственной телекомпании.