Компания «Лидское пиво» представила сорт «ЛІДСКАЕ Premium Nippel»

«Лидское пиво» дополнило флагманскую пивную линейку завода неожиданным форматом – с 10 декабря в продажу поступило«ЛІДСКАЕ»Premium Nippel, светлый лагер в бутылках объёмом 0,25 л.

Новый сорт был сварен и разлит партнёром «Лидское пиво» в концерне OLVI, одной из старейших пивоварен Эстонии – A.LeCoq. В сравнении с классическим Premium, который производится в Лиде, у Nippel более выраженный хмелевой аромат.

Содержание алкоголя в пиве – 5,0 %.

Массовая доля сухих веществ – 11,9%.

Новинка поступит в продажу ограниченной партией – всего 60 000 бутылок, а найти её можно будет только на полках крупных торговых сетей. Рекомендуемая розничная цена – 1,39 BYN с НДС.