Топ-5: самое необычное пиво в мире

Пиво – это старинный напиток, история которого насчитывает более 5 тысяч лет. Причем следы его производства были найдены археологами в разных уголках планеты. Ученые выдвигают версию о том, что изначально люди выращивали зерно не ради выпекания хлеба, а для пивоварения. Каждый народ производил слабоалкогольное питье из произрастающих на его землях злаков. Так, японцы и китайцы варили свой напиток из риса и фруктов, древние жители Армении использовали ячмень, славяне – пшеницу, овес и просо. В результате этого, вкус, цвет и состав имели отличия и дошли до наших дней в виде тысяч сортов. Все народы старались сохранить традиции своих предков и передать уникальные рецепты детям и внукам. Сегодня, как и много столетий назад, большинство жителей Земли боготворят этот хмельной напиток. Самым заядлым любителям на дни рождения друзья или родственники даже заказывают торт в виде кружки пива. Такой десерт не может оставить равнодушным ни одного пивомана.

Самое странное пиво

Пивовары всего мира стараются придумать новые необычные вкусы этого хмельного напитка и добились удивительных результатов. Среди огромного количества необычного пива стоит выделить следующие:

С ароматом кофе. Производят в Дании. В его состав добавляют не простые сорта кофе, а только самый дорогой – лувак. Такое сочетание ячменя, хмеля и кофейных зерен создают изумительный аромат и необычное приятное послевкусие. Банановое. Изобретение компании Wells. При брожении в основную массу добавляют мякоть бананов. Результат получается потрясающий: пиво имеет запах данных фруктов и сладкий привкус. Шоколадное. При употреблении ощущается как тягучая шоколадная масса, но с ярко выраженными нотами хмеля и солода. Томатное. Сварено с добавлением помидор, которые подарили напитку свой тонкий аромат. Со вкусом вассаби. Разработано специально для любителей суши.

Производители пива не перестают удивлять своих потребителей новинками, и в скором будущем обязательно появится еще какой-нибудь сорт с пикантным вкусом и нетрадиционным ароматом.

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