Как оборудовать бар?

Открытие бара – дело, которое потребует особого подхода от предпринимателя. И самое сложное в запуске бизнеса – правильное оборудование зала и кухни. За этим четко следят надзорные органы – если будут выявлены нарушения, не избежать штрафов. Следует заранее изучить нормативы к оснащению бара, чтобы на сайте master-ua.com выбрать подходящее оборудование – кухонные инвентарь, посуду, витрины. Какие важные моменты стоит учесть предпринимателю?

Важные особенности организации бара

Главная «деталь» любого бара – барная стойка. Это своеобразная визитная карточка заведения – и к ее оборудованию подойдите со всей ответственностью. Ее лучше сделать на заказ, поскольку должны быть учтены многие нюансы:

общий дизайн бара;

концепция и размер заведения;

количество барменов, обслуживающих клиентов.

Решите, какое именно заведение вы откроете. Бар здесь – только часть ресторана или вполне самостоятельный «элемент»? Если планируется, что за стойкой клиенты будут только ожидать, пока официанты накроют на стол, то ее можно сделать не очень широкой. Но часто владельцы общепитов выбирают другой вариант – чтобы за стойкой посетители могли еще и поесть. Тогда она должна быть соответствующего размера.

Стандартная барная стойка оснащается всем необходимым для качественной работы барменов – генератор льда, полки для алкогольной продукции, стойки для посуды, кофемашины. Также именно здесь часто устанавливается кассовое оборудование для расчетов с посетителями. Все должно быть размещено так, чтобы бармены смогли свободно передвигаться и обслуживать клиентов. А значит, длину стойки определяйте, исходя из того, сколько именно человек будет работать одновременно в смене.

Чтобы посетителям было удобно, потребуются высокие стулья. Они должны быть равномерно расставлены по всей длине стойки.

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