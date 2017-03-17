Впервые в Беларуси появится польский крафт

Шутки кончились!

Uwaga! Uwaga! To poważna sprawa!

На следующей неделе (22.03) впервые в Беларуси, в Минске в баре CRAFT HOUSE произойдет массовый захват кранов лучшими сортами пива одной из популярнейших крафтовых пивоварен Польши. Первый крафтовый бар города на несколько недель превратится в плацдарм для наступления польского крафта на Беларусь.

Поставку наладил WHITE CROW collection — проект энтузиастов, занимающийся в Беларуси и Прибалтике поставками интересных сортов пива от небольших ремесленных пивоварен Голландии, Бельгии и Польши. Ранее ребята засветились на рынке с пивом от микропивоварен Budels и Oud Beersel.