Польский захват кранов в CRAFT HOUSE: свежие подробности

Уже в эту среду 22 марта ровно в 19:00 в баре CRAFT HOUSE встречаем на кранах ALEBROWAR — одну из лучших польских крафтовых пивоварен.

Мероприятие будет сопровождаться массовым захватом кранов, для посетителей презентации будут доступны сразу шесть новых сортов. Во время презентации вы оцените наиболее выдающиеся из них, а также узнаете интересные факты о пивоварне и их пиве и сможете продегустировать все новинки по специальной цене.

Как известно, среда эта маленькая пятница, не сдавайтесь — сделайте её по-настоящему большой.

Ждем вас 22 марта в среду в 19:00 в CRAFT HOUSE на презентацию пива одной из лучших польских крафтовых пивоварен ALEBROWAR.

За пиво свое спасибо можно будет лично сказать ребятам из «WHITE CROW Collection» — которые занимаются поставками интересных сортов пива от небольших ремесленных пивоварен в Беларуси и Прибалтике.

Полный список новинок:

Be Like Mitch — American Wheat — 4,4% (28 IBU)

King of Hop — American Pale Ale — 5% (45 IBU)

What a Shot — West Coast IPA — 5% (60 IBU)

Black Hope — Black IPA — 6,2% (65 IBU)

Rowing Jack — IPA — 6,2% (70 IBU)

Smoky Joe — Whisky Extra Stout — 6,2% (45 IBU)