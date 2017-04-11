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«Лидское пиво» выпустило американский тёмный эль

11.04.2017 Комментировать

11 апреля компания «Лидское пиво» представила новый сорт пива American Black Ale. Линейку «Калекцыя Майстра» пивоварня называет крафтовой. Темный эль стал четвертой новинкой с начала 2017 года.

Презентация нового сорта состоялось в столичном отеле «Виктория Олимп» во время полуфинала профессионального конкурса барменов LIDSKAE BEER MASTER.

В American Black Ale использовались 4 вида пивоваренного солода: белорусский светлый ячменный; необжаренный Dark Ale Malt; ячменный поджаренный Chateau Black; ячменный поджаренный Chateau Chocolate. Также в рецептуру сорта включены 4 вида хмеля, выращенные в Америке: Centinial, Cascade, Chinook, Summit.

Характеристики: алкоголь — 5,5%; массовая доля сухих веществ ⎯ 13%; IBU — 50-60; EBC — 85.

American Black Ale из «Калекцыі Майстра» будет выпускаться в стеклянных бутылках тёмного цвета, объемом 0,33 л. и 0,5 л. Как и все представители крафтовой серии «Калекцыя Майстра» новый сорт сварен лимитированной партией ⎯ 130 000 литров.

С начала 2017 года года пивоваренная компания выпустила светлое вишнёвое ЛІДСКАЕ® Kriek, пивной коктейль ЛІДСКАЕ® Radler (со вкусами лимона и лайма с мятой), а также лагер МЕНСКАЕ 1067 ⎯ первый сорт из лимитированной серии, посвящённой 950-летию Минска.







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