«Лидское пиво» выпустило американский тёмный эль

11 апреля компания «Лидское пиво» представила новый сорт пива American Black Ale. Линейку «Калекцыя Майстра» пивоварня называет крафтовой. Темный эль стал четвертой новинкой с начала 2017 года.

Презентация нового сорта состоялось в столичном отеле «Виктория Олимп» во время полуфинала профессионального конкурса барменов LIDSKAE BEER MASTER.

В American Black Ale использовались 4 вида пивоваренного солода: белорусский светлый ячменный; необжаренный Dark Ale Malt; ячменный поджаренный Chateau Black; ячменный поджаренный Chateau Chocolate. Также в рецептуру сорта включены 4 вида хмеля, выращенные в Америке: Centinial, Cascade, Chinook, Summit.

Характеристики: алкоголь — 5,5%; массовая доля сухих веществ ⎯ 13%; IBU — 50-60; EBC — 85.

American Black Ale из «Калекцыі Майстра» будет выпускаться в стеклянных бутылках тёмного цвета, объемом 0,33 л. и 0,5 л. Как и все представители крафтовой серии «Калекцыя Майстра» новый сорт сварен лимитированной партией ⎯ 130 000 литров.

С начала 2017 года года пивоваренная компания выпустила светлое вишнёвое ЛІДСКАЕ® Kriek, пивной коктейль ЛІДСКАЕ® Radler (со вкусами лимона и лайма с мятой), а также лагер МЕНСКАЕ 1067 ⎯ первый сорт из лимитированной серии, посвящённой 950-летию Минска.