«Лидское пиво» и Warsteiner international kg отметили 3-летие производства немецкого бренда в Беларуси

12 апреля 2017 года компания ОАО «Лидское пиво» отметила 3-летие запуска лицензионного производства немецкого бренда премиум-класса Warsteiner в Беларуси.

В честь знаковой даты компания организовала праздничный вечер для представителей деловых кругов, ресторанного бизнеса, СМИ с участием главного пивовара и технического директора Warsteiner International KG Томаса Нойснера и регионального менеджера Warsteiner International KG Кати Зенгер, сообщает пресс-служба «Лидского пива».

3-летие бренда в Беларуси символично совпало с обновлением дизайна и внедрением нового формата упаковки. Акценты в обновленном «лице» Warsteiner будут сделаны на логотип и название бренда. Они станут более яркими, чистыми и читабельными. Надпись «DAS EINZIG WAHRE SIET 1753» – «единственно настоящее с 1753» – вынесенная и укрупненная, подчеркнет немецкое качество и классическую рецептуру Warsteiner. Переход на новый дизайн в Беларуси пройдет в течение мая-июня 2017 года.

«Прошло ровно три года с момента, когда было подписано стратегическое лицензионное соглашение о сотрудничестве, и нам было доверено производство пива Warsteiner. Мы многое сделали для того, чтобы показать, что пивовары Беларуси способны производить пиво мирового уровня: наш завод инвестировал 1 млн. евро в модернизацию производства, была проведена сертификация сырья и созданы соответствующие требованиям микробиологические условия для розлива. Мы гордимся результатами, которых достигли за эти годы, и открыты к новым проектам с Warsteiner в сегменте премиум-класса», – отметил Аудриус Микшис, генеральный директор компании «Лидское пиво».

Как отметил главный пивовар и технический директор Warsteiner International KG Томас Нойснер, результаты сотрудничества с ОАО «Лидское пиво» подтвердили, что выбор партнера был сделан правильно. Инновационный подход, инвестиции в технологическое развитие, современное оборудование и профессиональная команда обеспечили успех Warsteiner в Беларуси.

Европейский лагер Warsteiner варится в соответствии с классическим немецким законом о чистоте пивоварения. К процессу пивоварения и каждому из ингредиентов предъявляются очень строгие требования. Для производства Warsteiner используется супермягкая (после двойной обработки) артезианская вода; специальная смесь хмелей, которая готовится только в немецком городе Варштайн; уникальная раса дрожжей Варштайн, которая культивируются в собственной лаборатории завода Warsteiner, и отборный ячмень. Все сваренные партии проходят обязательный двойной контроль и проверку на соответствие органолептических свойств немецкой рецептуре в Лиде и на заводе Warsteiner.

Сегодня бренд Warsteiner входит в ТОП-10 международных брендов на белорусском рынке.

На белорусском рынке Warsteiner представлен в стеклянных бутылках 0,5 л и 0,33 л, а также в кегах. С 1 мая 2017 года бренд будет также представлен в алюминиевой банке объемом 0,5 л. Стоимость банки составит 1,89 BYN.

Справка:

16 января 2014 года ОАО «Лидское пиво» и компания Warsteiner International KG подписали стратегическое лицензионное соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа немецкая пивоварня доверила предприятию в Беларуси производить и реализовывать пиво премиум-сегмента Warsteiner Premium Verum. На текущий момент ОАО «Лидское пиво» является 3-м заводом в мире, который производит пиво Warsteiner по лицензии.

Warsteiner International KG – крупнейшая семейная пивоварня в Германии с опытом пивоварения формировавшимся на протяжении более чем 264 года. Пиво имеет благородный вкус, с характерной хмелевой горчинкой, получаемой в результате более длительного брожения, что по праву дает возможность называть Warsteiner «шампанским среди пива».