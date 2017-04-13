ОАО «Брестское пиво» опубликовало годовой отчет за 2016 год

По итогам прошлого года чистая прибыль составила 597 тыс белорусских рублей. Для сравнения, в 2015 году предприятие получило убыток в размере 2,202 млн белорусских рублей.

Такие данные публикует пресс-служба компании.

«Брестское пиво» было признано банкротом в ноябре 2014 года. Его акции, принадлежащие Брестской области, неоднократно пытались продать на торгах.

Очередная попытка продать завод состоится 16 мая 2017 года. Начальная минимальная цена 17 420 000 руб. без НДС, это около 9 млн долларов. Победителю торгов предоставляется рассрочка по оплате стоимости предмета торгов.

Предприятие «Брестское пиво» основано в 1970 году, в 2001-м преобразовано в открытое акционерное общество, в 2004-2009 годах компания реализовала масштабную модернизацию. На данный момент доля государства в уставном фонде предприятия составляет 89,7%, среднесписочная численность работников в 2016 году — 262 человека.