В Craft House очередная новинка от польской пивоварни AleBrowar

За новый сорт под названием Hop Sasa мы снова благодарим проект White Crow Collection, который занялся импортом польского крафтового пива в Беларусь.



Hop Sasa – очень оригинальный и легкий сингл-хоп IPA на польском хмеле Iunga. Пиво светло-золотое, немного дымчатое со стойкой белой пеной. В аромате цветочная клумба, лимонное дерево и немного соснового бора. Во вкусе отчетливо проявляется лёгкая пряность и медовость, фруктовая сладость, грейпфрут, приличный уровень хмелевой горечи. При этом пиво не очень плотное, питкое, обладает очень характерным и необычным вкусом, может запросто стать фаворитом на весь вечер.

Охмеление: Iunga.

Алк. 5%, плотность 14%, IBU 60

Попробовать Hop Sasa уже сегодня можно в баре Craft House (ул. Якуба Коласа 37), где на сегодняшний день также доступны другие сорта этой пивоварни: Black Hope — Black IPA, Be Like Mitch — American Wheat. А также есть проверенная информация, что сегодня на кран поставят еще одну безумную новинку от AleBrowar.