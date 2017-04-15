«Лидское пиво» представило новое пиво «Три короля»

Компания «Лидское пиво» представило новое светлое пастеризованное пиво «Три короля». Новинка ориентирована на широкий круг потребителей и вводится в ассортимент на постоянной основе.

Новый сорт «Три короля» – это классический светлый лагер, крепостью не менее 4%. Массовая доля сухих веществ — 10%.

На этикетке нового сорта изображен герб с тремя коронами, который составляет единую композицию с гравюрой средневекового чешского замка. Название сорта выделяется за счёт использования крупного шрифта с засечками, сообщает пресс-служба компании.

Пиво выпускается в ПЭТ-бутылке зеленого цвета, объемом 1 л.,1,5 л. и 2 л. Первая партия нового продукта, объемом 2 л., уже появилась на прилавках магазинов. «Три короля» в таре, объемом 1 л. и 1,5 л. появится в продаже до конца апреля.

Рекомендуемая цена на полках магазинов – 2,15 рубля за бутылку объёмом 1 л., 3,06 рубля и 3,78 рубля за бутылки 1,5 л. и 2 л. соответственно.

Справка:

ОАО «Лидское пиво» производило пиво под брендом «Три короля» в 2003-2010 гг. Это была линейка из трех сортов легкого светлого пива, крепостью не более 3,7%. Новый сорт «Три короля» перенял у предшественника название, чешские элементы в дизайне этикетки и написании логотипа.