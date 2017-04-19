«Лидское пиво» выпустило квас на березовом соке и изюме

Компания «Лидское пиво» выпускает новый сезонный сорт кваса – первый натуральный квас брожения с натуральным берёзовым соком и экстрактом изюма «Квас Лидский Лёгкий». Новинка появилась на полках магазинов 17 апреля.

Как и все представители квасной линейки от лидского завода, «Квас Лидский Лёгкий» не содержит консервантов, а добавление берёзового сока и изюма придает ему тонкий освежающий вкус.

«Квас Лидский Лёгкий» будет выпускаться в ПЭТ-бутылках объёмом 0,5 и 1,5 литра. Рекомендуемая цена составляет 0,98 белорусских рублей и 1,81 белорусских рублей за бутылку 0,5 и 1,5 литра соответственно.

Квас будет выпущен ограниченной серией и доступен в продаже только до конца августа.

«Квас Лидский Лёгкий» является самостоятельным напитком, но может выступать и как основа для приготовления летних окрошек.Температура хранения кваса: от 0 до 22°С.

Справка:

«Квас Лидский» создан в соответствии с многовековыми традициями приготовления белорусского кваса. Первое упоминание о производстве кваса на лидском пивзаводе относится к 1920 году.

В 2006 году ОАО «Лидское пиво» первым на территории Республики Беларусь начало производство бутилированного кваса, оставаясь по сегодняшний день безусловным лидером в этой категории.

На постоянной основе ОАО «Лидское пиво» производит 2 вида кваса – «Хлебный» и «Тёмный». С начала 2010 года компания выпускает ограниченные партии сезонных сортов. Последней такой новинкой, выпущенной к новогодним праздникам, был «Квас Лидский Пряничный» с имбирём и мёдом.