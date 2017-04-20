Транснациональные компании заинтересованы в инвестировании в «Криницу»

Транснациональные компании заинтересованы в инвестировании в развитие ОАО «Криница». Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло, передает корреспондент БЕЛТА.

«Есть две транснациональные компании, которые достаточно серьезно смотрят на «Криницу», — из Дании и Турции. Мы еще с чехами неплохо поработаем — и по «Кринице», и по «Белсолоду». Если немцы приезжают в Чехию пить пиво, это о чем-то говорит. У нас будет межправкомиссия в мае. Я встретился с послами — и нашим, и чешским — и с представителями бизнеса«, — отметил Александр Забелло.

При этом он подчеркнул, что если несколько лет назад поиск инвестора был сверхзадачей, то с 2013 года стали своими силами развивать производство.

«За это время предприятию удалось вернуть свою долю на рынке, доверие потребителя. Растут объемы потребления на внутреннем рынке. За I квартал почти на 300% вырос экспорт, половина которого — страны Европы, Китай. Самая большая проблема — кредитный портфель«, — пояснил Александр Забелло.

Тем не менее, по его словам, сейчас «Криница» работает с чистой прибылью. В результате преобразований изменилось отношение к предприятию Европейского банка реконструкции и развития.

«Делегация во главе с вице-президентом была на предприятии. Мы провели презентацию того, что делается, они попробовали продукцию, прошлись по производству. Уже сегодня специалисты из ЕБРР рассматривают более детально нашу производственную, маркетинговую политику и уже серьезно подошли к поиску инвесторов«, — рассказал председатель «Белгоспищепрома».