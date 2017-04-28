«Белгоспищепром»: За два года удалось сократить в пять раз импорт пива

Глава концерна «Белгоспищепром» Александр ЗАБЕЛЛО рассказал в интервью газете «Рэспублiка» о нюансах и особенностях маркетинга и продвижения продукции на современных продовольственных рынках. Предлагаем вам ответы чиновника, которые касаются алкогольного рынка Беларуси.

— Александр Леонидович, ликеро-водочная отрасль, некогда одна из самых прибыльных и процветающих, последнюю, наверное, пятилетку не может никак свести концы с концами. В определенный момент даже Президенту пришлось вмешаться. Выполняются ли его поручения?

— Есть значительные тенденции к улучшению. Хотя ликвидировать все накапливающиеся годами проблемы полностью еще не удалось. Но ситуация постепенно улучшается. Ведь когда-то отрасль оказалась в критическом положении из-за ряда объективных факторов. Прежде всего, когда в 2013 году был изменен порядок уплаты акциза и его стали взимать по факту отгрузки продукции. Надо учитывать, что деньги за товар на предприятие возвращаются из торговли в лучшем случае через 40—45 дней, а реально — 60—65. А акциз надо было в бюджет сразу отдать, когда бутылка еще только сошла с конвейера. В результате у предприятий вымылись собственные оборотные средства буквально в считаные месяцы. Пришлось брать дополнительные кредиты для финансирования текущей деятельности под большие проценты… В результате заводы оказались сильно закредитованными, финансовое положение резко ухудшилось. Тогда на совещании быстро разобрались в этой проблеме, было принято решение: акцизные платежи осуществлять не по факту продаж, а по факту получения денег. Сразу появился положительный эффект. Радует и сегодняшняя финансово-кредитная политика в государстве: не так быстро, как хотелось бы, но стоимость заемных ресурсов значительно снизилась, кредиты уже не так давят на экономику предприятий.

Решаем и другие проблемы. Немало было высказано критики при создании алкогольного холдинга, но он себя оправдал — снизил избыточную конкуренцию между государственными ликеро-водочными заводами. Ведь сегодня производственные мощности превышают где-то в 2,6 раза потребности внутреннего рынка. Большое значение приобретают поставки на зарубежные рынки. И холдинг ежегодно увеличивает экспортные поставки на 30%. Серьезно пересмотрели маркетинговую политику, сократили ассортимент ликероводочных изделий с 1000 наименований до 200, до конца следующего года планируем «ужаться» до 100 позиций. Стараемся постепенно оптимизировать портфель брендов, чтобы он обеспечивал максимальные продажи и конкурентоспособность отечественной продукции.

Конечно, определенные проблемы есть, но ликеро-водочную отрасль удалось вывести из пике, в прошлом году она сработала с прибылью. И в этом результаты должны только улучшиться.

— Планируете ли увеличивать поставки на внутренний рынок? За последние годы реализация водки упала где-то на 50%. И многие эксперты связывают такой провал с замещением легальной продукции «серыми» поставками российского алкоголя. К сожалению, теневики оказались людьми довольно-таки предприимчивыми и быстро заняли достаточно прочные позиции.

— Причина появления «серого» рынка алкоголя — в слишком резком повышении налоговой нагрузки на легальное спиртное. В акцизной политике существует очень тонкая грань, которую мы вслед за Россией несколько переступили. Некоторые эксперты любят проводить параллели с западноевропейскими странами, однобоко сравнивая уровень акцизов в абсолютной величине. Но при этом не учитывают другие факторы: покупательную способность населения, национальные традиции потребления спиртного, которые складывались, наверное, веками. Где-то соглашусь, что у нас не очень здоровая культура потребления спиртного: около половины в структуре продаж алкоголя занимают крепкие напитки. Во многих странах основной спрос приходится на пиво или виноградные вина. Но там он формировался десятилетиями. Невозможно резко, за год-два взять и переломить ситуацию на потребительском рынке. На мой взгляд, сегодня в алкогольной отрасли удалось достигнуть баланса, когда учитываются интересы и производителей, и торговли, и потребителей. При этом проводится планомерная политика по улучшению здоровья населения. Конечно, всем хочется производить и продавать больше, но алкоголь не нектар и не соки. Необходимо на государственном уровне следить, чтобы объемы потребления не превышали опасные пределы. И сегодня проводится вполне взвешенная политика, без каких-то значимых перекосов.

— Тем не менее пивной рынок падает уже лет пять подряд. И представители отрасли утверждают: пойти вверх ему не позволяют и покупательная способность населения, и относительная дороговизна пива по сравнению с другими алкогольными напитками.

— Нельзя сказать, что пивоваренная отрасль стоит на месте. Да, продажи несколько снижаются, но такого катастрофического падения на 10—15%, как в соседних странах, нет. За два года удалось сократить в пять раз импорт пива. Десятки марок, которые раньше завозили, стали производить у нас. Сегодня пивоваренные компании вышли на положительное внешнеторговое сальдо — поставляют за рубеж больше продукции, чем завозят. В прошлом году все заводы сработали с прибылью. Даже те, которые долгое время демонстрировали убытки: «Брестское пиво», «Крынiца», «Хайникен». Вообще у концерна сложились хорошие и деловые отношения с участниками рынка: заключили соглашение о взаимодействии между «Белгоспищепромом» и пивоваренными компаниями. Этот документ не предусматривает каких-то жестких обязательств, речь идет о планомерном диалоге регулятора и участников рынка: постоянно встречаемся, откровенно озвучиваем свои позиции по проблемам, если есть повод, высказываем недовольство, вместе стараемся выработать эффективные меры для развития отрасли и защиты своих производителей от недобросовестной конкуренции, решить другие насущные проблемы. В целом пивоваренная индустрия развивается нормально.