«Лидское пиво» возобновило выпуск сорта «Вечер в Брюгге»

По многочисленным просьбам потребителей компания «Лидское пиво» вновь выпускает сорт «Вечер в Брюгге». Продукт вводится в ассортимент на постоянной основе.

Тёмное пиво с вишнёвым соком сохранит оригинальное название, но будет представлено под зонтичным брендом ЛІДСКАЕ®. Соответствующие изменения нашли отражение в дизайне этикетки.

Продукт будет выпускаться в стеклянной бутылке объёмом 0,5 л. Рецептура «Вечера в Брюгге» при этом осталась неизменной. Плотность пива составит 11,2%, содержание алкоголя – 4,2%.

Новая партия сорта «Вечер в Брюгге» разлита 18 апреля и уже начала поступать продажу. Рекомендуемая цена за стеклянную бутылку объемом 0,5 л – 1,98 BYN.

Справка:

«Вечер в Брюгге» — тёмное пастеризованное пиво с гармоничным сочетанием хмельной горечи и вишнёвого вкуса. Данный сорт был выпущен в 2014 году и являлся первооткрывателем серии «Коллекция пивовара» (в данный момент – «Калекцыя Майстра»).

Выход «Вечера в Брюгге» от компании «Лидское пиво» ознаменовал новую категорию для белорусских пивоваренных предприятий – «крафтовое пиво». С момента запуска крафтовой серии от лидских пивоваров белорусские потребители смогли попробовать такие сорта, как AustralianBitter (светлое пиво с ароматным австралийским хмелем), SwissBlack (пиво с экстрактом шоколадного солода и какао-бобов), Фрамбуа (пиво с малиновым соком), IPA (индийский светлый эль), Ginger Beer(имбирное пиво). 11 апреля серию пополнил сорт ABA (американский чёрный эль) – пиво с богатой композицией хмелей и солодов.