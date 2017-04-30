Компания «Лидское пиво» выпустила второй сорт из серии Менскае

ОАО «Лидское пиво» представляет МЕНСКАЕ 1499 – второй сорт из лимитированной серии МЕНСКАЕ, посвященной 950-летию столицы. Новый продукт приурочен к важному для Минска событию – получению Магдебургского права, которое давало городу полномочия на самоуправление.

Великий князь Литовский и король Польский Александр Ягеллончик 14 марта 1499 года выдал жителям Менска дарительную грамоту. Так город стал самостоятельной административно-территориальной единицей с собственным органом самоуправления, гербом и налоговой системой и получил статус центра ремесла, торговли и культуры.

МЕНСКАЕ 1499 — это классический светлый лагер. Пиво низового брожения с приятным хмелевым ароматом и мягким вкусом.

В основе композиции этикетки, выполненной в виде старинного витража, – миниатюры ключа и грамоты как символы свободы города и его права на самоуправление.

Содержание алкоголя в новом сорте – 4,2%. Массовая доля сухих веществ – 10%. МЕНСКАЕ 1499 будет выпускаться в стеклянной бутылке объёмом 0,5 л. и ПЭТ-бутылке 1,0 л. Рекомендованная цена – 1,61 BYN за стеклянную бутылку, а также 2,73 BYN за ПЭТ-бутылку.

Первая партия нового продукта начнет появляться на прилавках магазинов с 2 мая 2017 года.

Лимитированная серия МЕНСКАЕ от компании «Лидское пиво» создана в честь 950-летия Минска. Она состоит из трёх сортов, каждый из которых связан с важной датой в истории столицы. МЕНСКАЕ 1067 – первый продукт в серии, который был приурочен к первому упоминанию Минска в летописи «Повесть временных лет».