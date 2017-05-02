«Криница» разливает пиво для сепаратистов ДНР

Заказчиком выступает крупнейший импортер товаров в ДНР и ЛНР «Мастер-Торг». Офисы компании находятся в Донецке и Макеевке, а также в Луганске действует дочернее ООО «Луганскоптторг».

О начале сотрудничества «Мастер-Торг» объявил еще в конце февраля 2017 года. Как говорилось в пресс-релизе по случаю выпуска собственной торговой марки пива «Юзбир», «пиво СТМ «Юзбир» выпускается согласно ГОСТа на производственных мощностях в Республике Беларусь».

Данный бренд состоит из трех сортов: премиальное светлое пастеризованное, жигулевское светлое пастеризованное и светлое фильтрованное пастеризованное, которые выпускаются объемом 0,5 литра в стеклянной бутылке и 1,5 и 2,2 литра в ПЭТ-бутылке.

Источники TUT.by подтвердили, что пиво разливается на свободных мощностях ОАО «Криница».

Как сообщается на сайте «Мастер-Торг», компания основана в ноябре 2014 года. С января 2015 года «Мастер-Торг» начал импортировать продукты питания из России и Беларуси.

В Беларуси российская компания с таким же именем уже успела засветиться в коррупционном скандале в Гомельской области. В июле 2016 года представители фирмы супруги Ирина и Евгений Жаровы были приговорены Могилевским облсудом к 8 годам заключения за махинации с мясом. Вместе с ними судили бывших первого заместителя председателя Гомельского облисполкома Виктора Банчука, зампредседателя Гомельского облисполкома Виктора Тризно и его сына Дмитрия Тризно, а также бывшего гендиректора холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» Олега Черкаса.

По неподтвержденной информации, донецкая «Мастер-Торг» аффилирована с Александром Януковичем, сыном беглого президента Украины.