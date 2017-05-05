«Лидское пиво» расширяет присутствие своих брендов в сегменте баночного пива

Несколько сортов «Лидского пива», ранее выпускавшихся в стеклянных и ПЭТ бутылках, появились и в алюминиевой банке.

С начала весны пивоваренная компания начала розлив в алюминиевые банки 0,5 л сортов ЛІДСКАЕ® Пшанічнае Светлае, Жигулёвское Специальное. Также «Лидское пиво» первым среди национальных производителей выпустило банку в формате «императорской пинты» (0,568 л) – сорт KORONET Lager. В начале апреля компанией был анонсирован запуск банки 0,5 л лицензионного немецкого бренда Warsteiner.

Решение об увеличении количества сортов в алюминиевой банке связано с значительным ростом данного сегмента и привлекательностью этого вида упаковки для молодой аудитории.

«Мы наблюдаем за изменениями трендов культуры питья и потребления – всё больше людей предпочитают упаковку, из которой удобно употреблять пиво и которую можно легко перевозить. Кроме того, одним из ключевых приоритетов «Лидского пива» является бескомпромиссное качество пива. Алюминиевые банки являются одним из наиболее прогрессивных видов упаковки. Они блокируют свет и являются эффективным барьером для кислорода, тем самым обеспечивая длительную свежесть и сохранение вкусовых характеристик пива», – отмечает директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова.

Баночные сорта Жигулёвское Специальное и Warsteiner производятся в Беларуси, ЛІДСКАЕ® Пшанічнае Светлае — на заводе группы Olvi «Volfas Engelman» в Литве, KORONET Lager – на заводе группы Olvi «Cēsu alus» в Латвии.