«Оливария» улучшила результаты в первом квартале 2017 года



Пивоваренная компания «Оливария», Carlsberg Group в первом квартале 2017 года увеличила объемную долю рынка на 2,4 п.п. до 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+0,5 п.п. к предыдущему кварталу), укрепив лидерские позиции на пивном рынке Беларуси.

Пресс-служба ссылается на собственные расчеты, частично основанные на данных Nielsen от 05.05.2017 по аудиту розничной торговли по категории пива в Республике Беларусь в городах с населением более 10 000 жителей с 01.01.2016г. по 31.03.2017г. (© 2017, Иностранное унитарное предприятие «Эй-Си Нильсен Бел»).

В январе-марте 2017 года пивоваренная компания «Оливария» также нарастила объем производства продукции в натуральном выражении на 10,3% до 2,71 млн. дал пива (по данным концерна «Белгоспищепром»).

Пивной рынок Беларуси в первом квартале показывает незначительный рост: согласно информации БГПП, в январе-марте 2017 года его объем увеличился на 2,7% к первому кварталу 2016 года и составил 9,66 млн дал. Причиной позитивной динамики рынка стала стабилизация большинства макроэкономических показателей: например, по данным Белстата, промышленное производство показало рост на 0,3% к аналогичному периоду 2016 г., а инфляция составила 1,7% к декабрю прошлого года, что на 3,1 п.п. ниже прогноза.

Торговая марка «Аливария» остается брендом №1 на белорусском пивном рынке. По данным Nielsen, в первом квартале 2017 г. доля рынка, занимаемая брендом «Аливария» в объемном выражении, составила 17,3%, увеличившись на 1% п.п. по сравнению с показателем четвертого квартала 2016 года.

«Оливария» уверенно стартовала в первом квартале 2017 года. «Мы наблюдаем хорошую динамику по доле рынка и объемам продаж, ценовому миксу, прибыльности. Важную роль в этом сыграл новый запуск двух специальных сортов под брендом «Аливария»: Karol Jan Blonde и Karol Jan Dunkel. Это премиальная линейка европейского пива, сваренного по оригинальным рецептам нашими пивоварами. Эти сорта могут стать тем драйвером, который поможет компании укрепить лидерство на рынке. Также необходимо отметить проекты по повышению эффективности работы компании, которые оказали положительное влияние на результаты: это изменения упаковки, инновации в холодильном и торговом оборудовании, а также усовершенствования в логистике», – отмечает генеральный директор пивоваренной компании «Оливария», Carlsberg Group Денис Шерстенников.

Популярность основного бренда портфеля компании и его лидерские позиции регулярно подтверждаются наградами национальных конкурсов, отмечают в пресс-службе компании. Так, торговая марка «Аливария» получила звание победителя конкурса «Бренд года Беларуси 2016»: она признана Брендом-лидером в Потребительской номинации в товарной группе «Пиво». Бренд «Аливария» по праву является брендом №1 на белорусском пивном рынке: он получил признание любителей пива в третий раз подряд.

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«Аливария» — пивная торговая марка № 1 в Беларуси по данным Восьмого рейтинга национальных брендов Беларуси «BelBrand 2017 – ТОП 100 белорусских брендов». По данным Nielsen, бренд «Аливария» также является лидером по доле рынка за 2016 г.

Качество и лидерские позиции бренда «Аливария» регулярно подтверждаются наградами международных конкурсов. Так, самый титулованный сорт «Аливария Золотое» в 2015 г. первым среди производителей не только в Беларуси, но и в странах СНГ удостоился пивного «Оскара» – престижной награды Crystal Taste Award.

Контрольный пакет акций принадлежит Carlsberg Group – третьей по величине пивоваренной группе в мире.

Пивзавод был основан в 1864 году и является старейшим действующим пивоваренным производством Беларуси. Сегодня в портфеле компании 15 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», Zatecky Gus, Tuborg, Carlsberg, Holsten и другие.