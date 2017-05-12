«Лидское пиво» провело редизайн титульного пивного бренда Лідскае®

Бренд-группа ОАО «Лидское пиво» при поддержке латвийского агентства AdAstra Riga провела редизайн ЛІДСКАЕ® – главного пивного бренда компании.

Как сообщает пресс-служба компании, изменения дизайна ознаменовали стремление компании уйти от атрибутов юбилейного года. Цифра «140», обозначавшая возраст завода, исчезла с кольереток. На смену знаковой дате пришёл силуэт оленя – главный символ лидского пивзавода.

Основные элементы фронтальных этикеток, включая позиционирование логотипа и название бренда, остались неизменными. В то же время усилена цветовая кодировка сортов. Название сортов, равно как и первые знаковые медали, которые были получены заводом при основателе Носеле Пупко, вынесены на цветной фон. Теперь для этикеток используются насыщенные, глубокие оттенки, что помогает придать уникальный облик каждому сорту из линейки и облегчить потребителям поиск своего пива на полке.

Обновленный дизайн линейки ЛІДСКАЕ® сохраняет преемственность с предыдущей упаковкой. В то же время он заставляет посмотреть на пивной бренд по-новому.

«Редизайн упорядочил облик всей линейки и значительно усилил систему кодировки сортов. Результатом проделанной работы стала качественно новая визуализация и повышение уровня представления бренда в целом, – прокомментировала директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова. – Изменения затронули только оформление этикеток, сам продукт, а также фирменная форма бутылки остались прежними. Переход на новый вид этикеток завершится к началу лета».

Справка:

Впервые пиво под оригинальным названием «Лидское» появилось в магазинах в 1967 году. Его авторами стали главный пивовар Мария Голяева и заведующая лабораторией завода Полина Смирнова.

По вкусу «Лидское» напоминало пиво «Дубельтовое», которое семья Пупко варила в 30-е годы. Плотность сорта составляла 13%, крепость — 4 градуса. Ячмень для «Лидского» привозили из Франции и Польши, а хмель — из Украины и США.

В данный момент ЛІДСКАЕ® – флагманская пивная линейка лидского завода, включающая 14 различных сортов.