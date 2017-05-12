AMMO – танковое пиво для танкистов

6 мая на площадке CRAFTMAN состоялась презентация крафтового пива AMMO от брендинговой компании ARMBRAND и пивоварни BIERBANK.

Крафтовое пиво AMMO соединяет мир пивных гурманов с миром любителей военных онлайн-игр. И по форме, и по оформлению бутылки напоминают боевые снаряды.

Для разделения в серии взято соответствие сортов пива – типам снарядов. Например, самый популярный сорт крафта, IPA – бронебойный, а более плотный Black IPA – кумулятивный…

AMMO IPA сварено из четырех сортов хмеля: Citra, Chinook, Azacca и Cascade по технологии с применением отварок, выделяющих солодовый вкус пива. Уникальная смесь четырех хмелей позволяет получить богатый аромат одновременно с мягкой горечью. Основное отличие AMMO IPA от IPA BeerBank – в выдержке пива с более длительным дображиванием и временем экстракции при сухом охмелении.

Это пиво с заметными нотами цитрусовых и тропических фруктов: апельсина, грейпфрута, лимона, манго, папайи, ананаса… в нем чувствуются специи, сосновая хвоя и аромат свежескошенной травы.

(IBU – 80 / OE – 12% / АЛК. 4.2% об. / SRM – 10)

AMMO BLACK IPA – сорт пива, впервые сваренный в Беларуси. Это гармония горечи, аромата и карамельных оттенков. Варка проходила с сухим охмелением немецким TNT и добавлением хмеля Citra и Azacca. В результате получилось «очень сбалансированное пиво с серьезным плотным «телом» насыщенного темного цвета, с повышенным блеском, обладающее удивительной палитрой ароматов: от сладких фруктов – маракуйи, манго, цитруса – до тонких древесных ноток, пряности и карамели«.

(IBU – 50 / OE – 14% / АЛК. 5.0-5.5 % об. / SRM – 35-40)

Разработана и специальная упаковка для четырех бутылок, усиливающая тему «боезаряда», повышающая удобство транспортировки и делающая «боекомплект» презентабельным подарком.