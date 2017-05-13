«Оливария» выпускает имбирную новинку Seth & Riley’s Garage

К началу лета бренд Seth&Riley’s GARAGE в Беларуси обновил свою линейку дерзким пряным сортом со вкусом имбиря — Hard Ginger (Хард Имбирь).

Seth&Riley’s GARAGE Hard Ginger – это натуральный напиток на основе пива со вкусом имбиря. Этот сорт присоединится к традиционному вкусу Seth&Riley’s GARAGE Hard Lemon.

«Молодежь всегда стремится к экспериментам, ищет что-то новое, поэтому мы предлагаем ей оригинальное решение. Имбирь – это самый популярный пряный вкус в мире*, и мы c радостью представляем его белорусской аудитории. Это интересное и нестандартное решение, и мы уверены, что потребитель оценит пряный вкус Seth&Riley’s GARAGE Hard Ginger, и напиток прочно войдет в репертуар потребителей», – говорит бренд-менеджер Seth&Riley’s GARAGE в Беларуси Валерия Рудник.

Упаковка нового сорта отвечает тренду интереса к специалитетам на рынке. Новинка вышла в прозрачной стеклянной бутылке объемом 0,44 л, которая демонстрирует насыщенный золотисто-желтый цвет напитка. Модная этикетка оригинальной шестиугольной формы со стилизованным под «скетч» изображением имбиря подчеркивает молодежный характер бренда. Рекомендуемая цена на полке – 1 рубль 86 копеек. Содержание алкоголя – не менее 4,6% об.

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Seth&Riley’s GARAGE – первый напиток в категории Hard Drink, появившийся в Беларуси. Традиция возникла на юге Америки, где лето стоит почти круглый год. Местные жители делали домашние лимонады и фруктовые напитки и пили их со льдом. Позже в них стали добавлять небольшое количество алкоголя, так и появилась товарная категория Hard Drink – натуральный слабоалкогольный напиток с фруктовыми вкусами. Пить Hard Drink принято с добавлением льда из особой кружки под названием «джар».