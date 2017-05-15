«Лидское пиво» привело рецептуру сидра Fizz к стандарту «Clean Label»

Следуя принципам «clean label» («чистая этикетка») компания «Лидское пиво» усовершенствовала состав сидра FIZZ. В обновленной рецептуре сидра натурального брожения не используются ароматизаторы и снижено количество сахара.

Как и ранее, сидр FIZZ производится на основе натурального яблочного сока. Благодаря изменениям в рецептуре сидр FIZZ приобрёл более тонкие оттенки вкуса. Теперь вкусовая композиция менее интенсивна, что соответствует классическому сидру брожения, при этом в продукте легко угадываются натуральные спелые фрукты – яблоко, груша, виноград.

За изменениями в рецептуре последовали закономерные изменения в наименовании продукта – теперь на этикетке FIZZ отсутствует слово «taste» («вкус»), поскольку вкусовые характеристики каждого из сортов достигаются за счёт добавления к ферментированному яблочному соку чистых натуральных ингредиентов (других фруктовых соков и экстрактов).

«Наша компания заинтересована не только в расширении ассортимента, но и в совершенствовании имеющегося продуктового портфеля. Мы поставили для себя достаточно высокую планку – бескомпромиссное качество продукции – и делаем всё, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей, – отмечает директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова. – Применение стандартов «Сlean label» к рецептуре сидра FIZZ – закономерный результат, над которым долгое время работала вся команда “Лидского пива”. Новая рецептура используется с начала 2017 года для всех традиционных сортов сидра FIZZ – яблочного, виноградного и грушевого».

Справка:

Сидр является одним из популярнейших в Европе слабоалкогольных напитков брожения. Сидр FIZZ – натуральный игристый напиток, приготовленный на основе брожения яблочного сока.

Впервые продукт под этим брендом начал производиться стратегическим инвестором ОАО «Лидское пиво» — международной компанией OLVI — в 1994 году в Финляндии. После вхождения в группу OLVI других компаний были налажено производство и продажа сидра FIZZ в Эстонии, Латвии и Литве и Беларуси.