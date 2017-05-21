В музее «Аливария» впервые в Беларуси прошли занятия по пивной йоге

В рамках международной акции «Ночь музеев 2017» в единственном в Беларуси музее пивоварения «Аливария» впервые провели занятия по пивной йоге. Два бесплатных сеанса пивной йоги, в которых приняло участие более 40 человек, прошли в выставочном зале музея, сообщает песс-служба пивоваренной компании.

На занятии все последователи нового течения смогли убедиться в том, что пивная йога вовсе не означает отрешение от мира и отказ от удовольствий. Это приятное и увлекательное времяпровождение, присоединиться к которому может любой желающий, достигший 18 лет.

«Мы видим, что в Беларуси растет интерес к необычным видам отдыха и времяпровождения. Кроме того, среди потребителей до сих пор существует множество мифов о пиве, как о напитке. Концепция пивной йоги помогает весело и продуктивно провести время», – отмечает ведущий специалист по корпоративным коммуникациям Музея «Аливария» Иван Макаров.

Идея совмещать занятия йогой и пиво родилась на американском фестивале Burning Man в штате Невада. Молодые люди, практикующие йогу, провели необычный эксперимент: во время выполнения упражнений делали несколько глотков пива. Из США модное движение пришло в Европу и стало необычайно популярным в Германии. Именно здесь появился бренд YogaBier – пивная йога. Ее основная концепция – приятное времяпровождение, снятие стресса, расслабление и отдых после рабочей недели.

«Бутылку пива используют для удержания равновесия в некоторых упражнениях и выпивают пару глотков пива во время отдыха между пивасанами. Пивная йога не предполагает построения сложных асан и скручиваний. Приятная, легкая нагрузка позволяет снять напряжение в мышцах, отдохнуть и расслабиться», — комментирует тренер Глеб Петров.

«Можно заметить, что с каждым годом Ночь музеев в Минске становится все интереснее и необычнее, а музей «Аливария» превзошел все наши ожидания. Слышала о пивной йоге и раньше, давно хотела попробовать. Люблю пиво, люблю йогу, считаю их сочетание отличным. В Европе это популярно и уже несколько лет практикуется. Неожиданно и приятно, что удалось сделать это здесь, в Минске. Время пролетело незаметно, сейчас чувствуем себя легкими и гибкими, кроме этого попробовали пиво и много о нем узнали», – поделилась впечатлениями участница пивной йоги Виктория.