Лимитированная серия «Аливария Золотое» к юбилею Минска

На полках магазинов появляется лимитированная серия пива «Аливария Золотое» с особенным дизайном упаковки.

«Аливария» представляет новый специальный дизайн банки, посвященный юбилею Минска. На упаковке изображены здания-символы белорусской столицы. Это Ворота города Минска на Привокзальной площади – его визитная карточка; Белорусский государственный цирк, открытый более полувека назад и ставший украшением проспекта Независимости; выставочный комплекс «Белэкспо» на проспекте Победителей с его оригинальной крышей и другие узнаваемые постройки.

Представлено на упаковке «Аливария Золотое» в новом дизайне и здание пивзавода.

«В этот юбилейный год мы рады поздравить Минск специальной серией «Аливария Золотое», посвященной 950-летию города. У «Аливарии» богатое уникальное наследие, которое неразрывно связано с историей столицы: на протяжении более чем полутора веков мы являемся ее неотъемлемой частью. Еще более приятно нам оттого, что сорт, который мы выбрали в качестве подарка, продолжает подтверждать свое постоянное высокое качество и снова получает признание международных экспертов», – говорит руководитель группы по управлению локальным портфелем брендов компании Людмила Стручевская.

Знаменательно, что к выходу продукта в новом дизайне пришла новость из Международного института вкуса и качества (iTQi): «Аливария Золотое» вновь завоевало престижную награду с тремя Золотыми Звёздами и титул «Исключительный вкус» на международном конкурсе Superior Taste Award в Бельгии.

«Искренне поздравляем вас, вашу компанию и ваш коллектив с этим невероятным достижением. Вы можете по праву гордиться и заявлять на весь мир о высоком признании, полученном вашей продукцией за качество и превосходный вкус», — отмечают организаторы конкурса.

«Аливария Золотое» — светлый лагер типа пилснер средней плотности. Выпускается с 2000 года. «Аливария Золотое» в 2015 г. первым среди пивных брендов не только в Беларуси, но и в странах СНГ удостоилась пивного «Оскара» – престижной Кристальной награды за отличный вкус. На протяжении пяти последних лет «Аливария Золотое» удостаивается наград за превосходный вкус на конкурсе Международного института вкуса и качества в Брюсселе (Бельгия). Всего в копилке сорта более 15 почетных наград на международных конкурсах.

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Премия Superior Taste Award («За превосходный вкус») – это уникальное признание качества вкуса на международном уровне от шеф-поваров и сомелье, удостоенных звезд Мишлен и посвятивших себя экспертной оценке продуктов питания и напитков.

Состав жюри iTQi (International Taste & Quality Institute) — члены жюри различных национальностей выбираются при эксклюзивном партнерстве с престижными кулинарными организациями разных стран.