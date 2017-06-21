Задай бит: Tuborg предлагает выиграть выступление на жаркой вечеринке и билеты на концерт Major Lazer

Датский пивной бренд Tuborg запускает сразу два конкурса для талантливой молодежи – танцевальный и музыкальный. Победители смогут принять участие в самой жаркой музыкальной вечеринке этого лета Tuborg Night в июле в Минске или посетить концерт трио Major Lazer в сентябре в Москве.

Конкурсы проводятся на музыкальной платформе Tuborg Open, которая объединит талантливых людей по всему миру. Она создана в рамках международной маркетинговой кампании Tuborg, призывающей представителей нового поколения «задать бит нашего времени».

Танцевальный конкурс Tuborg Moves

Мы уверены: ты танцуешь как бог! А концерт Major Lazer в Москве станет апофеозом твоей славы. И вполне возможно, тебя приметит сам Diplo, ведь в конкурсе Tuborg Moves тебе придется войти в его образ.

До 11 июля сними короткий видеоролик, повторяющий движения танцоров Major Lazer под Tuborg Beat, размести его в Instagram с хештегами #TBRGMoves и #Belarus. Собирай отметки «Мне нравится» за свою видеозапись и выигрывай билеты на концерт Major Lazer в Москве, а также другие крутые призы! С полными правилами конкурса можно ознакомиться на платформе Tuborg Open.

Музыкальный конкурс Tuborg Talent

Поешь как Фредди Меркьюри или играешь как Карлос Сантана? Ты смел, дерзок и нереально талантлив? Тогда участвуй в конкурсе Tuborg Talent для молодых исполнителей и заяви о себе на всю страну! Победитель конкурса предстанет во всей красе перед тысячами поклонниками на самой громкой летней вечеринке 2017 года в Минске Tuborg Night!

Чтобы принять участие в конкурсе, подай заявку с информацией о группе на Tuborg Talent до 3 июля и собирай голоса за свою работу на странице конкурса. Десять лучших музыкальных команд пройдут в полуфинал, где строгое жюри в составе музыкального обозревателя Александра Чернухо, бренд-менеджера Tuborg в Беларуси Валерии Рудник и солиста группы Pompeya Даниила Брода выберут победителя, которого объявят 7 июля. Лучшая группа сможет выступить на самой жаркой вечеринке этого лета Tuborg Night! Полные правила конкурса можно найти на платформе Tuborg Open.

Tuborg Beat

В этом году первым музыкальным событием кампании стал релиз официального бита Tuborg Open, созданного амбассадорами проекта — электронным трио Major Lazer в составе легендарного диджея Diplo, Jillionaire и Walshy Fire. Tuborg Beat — итог фантастической коллаборации бренда Tuborg и Major Lazer, чей хит Lean On собрал более 2 миллиардов просмотров на YouTube. Специально для проекта Tuborg Open знаменитое трио создало Beat нового поколения. Кульминацией проекта станет финальный концерт группы в сентябре, попасть на который благодаря Tuborg смогут и белорусские поклонники трио.

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Tuborg – это светлый лагер низового брожения, впервые сваренный в Дании в 1880 году. На сегодняшний день Tuborg продается более чем в 70 странах, являясь по-настоящему международным лагером.

Tuborg — пивной бренд, уважающий многолетние связи с музыкальным сообществом во всем мире. На протяжении многих лет Tuborg активно поддерживает разнообразные музыкальные события, в том числе и в Беларуси. На его счету крупнейшие музыкальные фестивали планеты — в их числе Roskilde, легендарный Glastonbury, а также собственный Greenfest.