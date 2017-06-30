Tuborg приглашает молодых и активных на вечеринку Tuborg Night

Пивной бренд Tuborg приглашает молодых и активных на жаркую вечеринку Tuborg Night. Вход свободный – для участия необходимо зарегистрироваться на сайте tbrgopen.by и получить бесплатный электронный билет, который откроет доступ к самому яркому событию этого лета, новым знакомствам и незабываемым впечатлениям.

Вечеринка пройдет 15 июля с 21.00 до 03.00 по адресу ул. Даумана, 23. Хедлайнером выступит харизматичная нью-вейв группа Pompeya, популярная не только в России и Беларуси, но и за рубежом: на ее счету – сотни концертов во многих странах мира. В последнее время ребята живут в США. На вечеринке Tuborg Night Pompeya выступит с презентацией нового альбома Domino.

Также на сцену выйдет белорусская группа Cherryvata, которая сочетает в своих композициях мелодичность и ритмику, компьютерное звучание и живые инструменты. Еще одним ярким событием Tuborg Night станет выступление популярного российского диджея Danny Todd. Мощными битами разогреют публику инди-рок группы Tok Rukoo и Weed&Dolphins, DJ Selebrium и минский коллектив Tempo Bay – яркий сплав различных рок-направлений. Участников ждет много музыки, танцев, захватывающих инсталляций, уникальных фотозон для хайповых селфи и море разнообразного стрит-фуда: бургеры, хот-доги, тортильи, роллы, такос, буррито и другие блюда.

У молодых белорусских исполнителей есть шанс выступить на Tuborg Night на одной сцене со своим кумиром. Для этого нужно принять участие в музыкальном конкурсе, который проводится на платформе Tuborg Open. Она объединяет таланты по всему миру, призывая задать бит нового поколения.

Чтобы принять участие в музыкальном конкурсе Tuborg Talent, следует подать заявку с данными о группе до 3 июля и собрать голоса за свое выступление на странице конкурса. Десять лучших участников выйдут в финал, победителя выберет жюри. Результаты будут объявлены 7 июля.

В преддверии вечеринки Tuborg также проводит танцевальный конкурс Tuborg Moves, победитель которого выиграет билеты на концерт Major Lazer в Москве в сентябре. Для участия необходимо снять короткий видеоролик, повторяющий движения танцоров Major Lazer под Tuborg Beat, разместить его в Instagram с хэштегами #TBRGMoves и #Belarus до 11 июля и собрать как можно больше «лайков».

Место проведения Tuborg Night: г. Минск, ул. Даумана, 23

Время проведения: 15 июля с 21.00 до 03.00

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте tbrgopen.by

Регистрация только для совершеннолетних