“Хулиган”, диджей-инкогнито и погружение в атмосферу Tuborg: как прошла pre party Tuborg Night

Уже в эту субботу город сотрясет масштабная вечеринка Tuborg Night. Для тех, кому ждать невмоготу, пивной бренд Tuborg провел закрытую pre party субботней ночи на террасе бара “Хулиган”.

В преддверии Tuborg Night бренд-менеджер Tuborg в Беларуси Валерия Рудник и победитель конкурса Tuborg Talent – загадочный Senary рассказали все подробности грядущей тусовки.

“Бренд Tuborg делает акцент на актуальных музыкальных течениях и задает бит с 1880 года. Tuborg Night становится традиционным большим летним событием для Минска. Мы надеемся, что атмосфера вечеринки, все те активности и инсталляции, которые будут представлены на площадке, дадут публике возможность окунуться в настоящее музыкальное лето”, — говорит Валерия Рудник.

Как рассказали организаторы, в этом году Tuborg Night добавит на карту Минска новую локацию: мероприятие пройдет рядом с набережной Свислочи и парком Победы по адресу ул. Даумана, 23.

Лайнап организаторы объявили заранее. Главным событием вечеринки станет выступление московско-лос-анджелесской группы Pompeya с презентацией своего нового EP DOMINO. Разогреют публику группы Cherryvata, Tok Rukoo и Weed&Dolphins.

Взбодрят посетителей вечеринки своими сетами также Denny Todd, DJ Selebrium и не заявленный ранее минский проект Senary. Senary уверенно прошел отбор конкурса Tuborg Tallent. Гости pre party смогли первыми познакомиться с загадочным молодым человеком, скрывающим лицо за маской.

“Мне кажется, что публику не должна волновать личность артиста с его социальной ролью и бэкграундом. Публику должна волновать только сама музыка. И я очень рад, что мне выпала возможность поделиться своим творчеством с такой крупной площадки, как Tuborg Night”, — отмечает музыкант.