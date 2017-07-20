В «Точке» начинают продавать пиво «ГОЛЫЙ ТЮЛЕНЬ» от Brick by Brick

Завтра в Беларуси стартует продажа нового пива от Литовского проекта Brick by Brick.

В этот раз литовцы представляют необычный и по-летнему питкий пэль эль с провокационным названием «Голый тюлень».

«NAKED SEAL» («ГОЛЫЙ ТЮЛЕНЬ») — pale ale – (OG: 14/ABV: 5,8/ IBU: 9) — pale ale с добавлением пшеничного солода, бледно-золотистого цвета, произведен на основе винных дрожжей, с мягким ароматом белого вина, цитрусовыми нотами и освежающим вкусом, похожим на шампанское. Легкое, необычное и бодрящее.

Впервые в Беларуси пиво будет представлено на кранах и в холодильниках сети магазинов разливного пива «Точка».

В честь выхода на рынок «ГОЛЫЙ ТЮЛЕНЬ» в этот уикенд будет продаваться по специальной цене, а первые покупатели получат приятные сюрпризы. А в магазинах-барах «Точка» по адресам:

* Бельского, 10 ( +375 29 624-34-00)

* Игуменский тракт, 16 (+375 29 66-11-206)

* Л. Беды, 26 ( +375 29 140-80-22)

Можно будет сфотографироваться с главным героем и получить гарантированные подарки за веселые конкурсы.