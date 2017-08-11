В рамках фестиваля А-Fest пройдет караоке-пикник (расписание)

12 августа в Минске пройдет второй А-Fest — европейский фестиваль в Лошицком парке, на главную сцену которого выйдут британец John Newman, немцы De-Phazz и украинка Мария Чайковская и белорусские артисты. Кроме музыки, “пiва i ежы”, в парке откроются три тематические площадки — “Minsk Sounds”, “Miнск гучыць” и “Минск говорит”, и каждый посетитель сможет выйти на сцену и стать частью крупнейшего караоке-пикника под открытым небом.

Три сцены на лужайках, 13 караоке-баттлов, музыка разных поколений от ретро до рэпа и дуэты со звездами феста. Чтобы не запутаться в площадках фестиваля, предлагаем гид по самым топовым активностям караоке-пикника.

БАТТЛ КАРАОКЕ-КЛУБОВ

Участвуют главные караоке-клубы Минска, которые выставят своих “бойцов”, чтобы получит звание “лучших из лучшего”. “Богема”, “Solovei”, “Поющий Центр”, “План Б”, “STATUS” и “Brutto” — своих героев выбирали тщательно и долго, поэтому на площадку “Minsk Sounds” выйдут только опытные певцы. А выберет лучшего певца караоке Минска самое честное жюри — аплодисменты посетителей фестиваля.

КОНКУРС ДВОЙНИКОВ

Майкл Джексон или Катя Iowa? Чтобы стать звездой караоке, недостаточно хорошо исполнять хиты, нужно также выглядеть как их оригинальный исполнитель. Организаторы не ограничивают участников в выборе примеров для подражания. Для тех, кто перепоет хедлайнера A-Fest — британца Джона Ньюмана — предусмотрены специальные призы.

ТОП-10 ПЕСЕН БЕЛАРУСИ

Кто-то считает, что главной песней 90-х была “Здравствуй, чужая милая”, а для кого-то эти годы прогремели под песни победителей “рок-коронации”. Белорусские эксперты составили ТОП-10 лучших песен Беларуси, в которых есть и “Песняры”, и Макс Корж. Не согласен со списком? Пусть твой выбор прозвучит на А-Fest, а посетители тебя поддержат.

ЧАС БЕЛОРУССКИХ ПЕСЕН

Представить себе “Despacito” на белорусском? Легко! Как и десятки других иностранных хитов, которые прозвучат на “мове”. Для этого есть специальная “поляна” “Мінск гучыць”, где можно будет перепеть еврохиты на родном языке.



ПОЭТОКЕ — ПЕРВОЕ КАРАОКЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УМЕЕТ ПЕТЬ

Для тех, кто стесняется петь, на караоке-пикнике тоже найдется площадка для самовыражения — “Говорит Минск”, где можно будет почитать любимые белорусские стихи и поучаствовать в конкурсе чтецов. Особым развлечением станет чтение песен в караоке: на поэтической площадке можно будет с выражением прочитать тексты Александра Солодухи или Сергея Михалка, Макса Коржа или группы “Серебряная свадьба” — и знатно повеселиться, а заодно послушать стихи по песням в исполнении их авторов.

И, конечно, каждого посетителя фестиваля ждет много еды, пива и развлечений.

Правила караоке-пикника:

Три караоке-сцены для всех-всех-всех. Белорусская “Мiнск гучыць” и вся остальная Европа на Minsk Sounds, а также “Говорит Минск” — для тех, кто без голоса.

Песни поют все. Но обязательно с регистрацией здесь.

Песню поют один раз. Если ее кто-то забил до тебя, мы сообщим и попросим выбрать другую. Мы все хотим повеселиться и не хотим слушать «Тает лед» пять раз подряд.

Кто первый зарегистрировался — тот и поет со звездами. Но не стоит расстраиваться, ведь на караоке-пикнике каждый сможет стать звездой сам! Просто выбери другую активность.

Поляна №1 Minsk sounds

13:00 — 14:00 битва караоке-клубов

14:00 — 14:30 конкурс “Перепой Джона Ньюмана”

14:30 — 15:30 караоке-баттл звездных двойников

15:30 — 16:30 поем со звездами фестиваля

16:00 — 17:00 караоке-баттл — неожиданные дуэты

Поляна №2 Мінск гучыць

13:00 — 14:00 караоке-баттл — наши песни BY/RU

14:00 — 14:30 караоке-баттл — неожиданные дуэты

14:30 — 15:30 поем со звездами фестиваля

15:30 — 16:30 караоке-баттл — поем мировые хиты на мове

16:30 — 17:00 ТОП-10 песен Беларуси всех времен

Поляна №3 Говорит Минск

13:00 — 14:00 конкурс чтецов: читаем песни и выбираем самого эмоционального исполнителя

14:00 — 15:00 караоке-баттл для тех, у кого ни слуха, ни голоса

15:00 — 17:00 музыкальный квиз «Главные песни о главном»

Выбирай сцену, на которой хочешь выступить!

Когда: 12 августа

Где: Лошицкий парк

Во сколько: 12:00 — 23:00

Вход свободный, лицам до 18 лет в сопровождении взрослых.