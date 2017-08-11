В рамках фестиваля А-Fest пройдет караоке-пикник (расписание)

12 августа в Минске пройдет второй А-Fest — европейский фестиваль в Лошицком парке, на главную сцену которого выйдут британец John Newman, немцы De-Phazz и украинка Мария Чайковская и белорусские артисты. Кроме музыки, “пiва i ежы”, в парке откроются три тематические площадки — “Minsk Sounds”, “Miнск гучыць” и “Минск говорит”, и каждый посетитель сможет выйти на сцену и стать частью крупнейшего караоке-пикника под открытым небом.
Три сцены на лужайках, 13 караоке-баттлов, музыка разных поколений от ретро до рэпа и дуэты со звездами феста. Чтобы не запутаться в площадках фестиваля, предлагаем гид по самым топовым активностям караоке-пикника.
БАТТЛ КАРАОКЕ-КЛУБОВ
Участвуют главные караоке-клубы Минска, которые выставят своих “бойцов”, чтобы получит звание “лучших из лучшего”. “Богема”, “Solovei”, “Поющий Центр”, “План Б”, “STATUS” и “Brutto” — своих героев выбирали тщательно и долго, поэтому на площадку “Minsk Sounds” выйдут только опытные певцы. А выберет лучшего певца караоке Минска самое честное жюри — аплодисменты посетителей фестиваля.
КОНКУРС ДВОЙНИКОВ
Майкл Джексон или Катя Iowa? Чтобы стать звездой караоке, недостаточно хорошо исполнять хиты, нужно также выглядеть как их оригинальный исполнитель. Организаторы не ограничивают участников в выборе примеров для подражания. Для тех, кто перепоет хедлайнера A-Fest — британца Джона Ньюмана — предусмотрены специальные призы.
ТОП-10 ПЕСЕН БЕЛАРУСИ
Кто-то считает, что главной песней 90-х была “Здравствуй, чужая милая”, а для кого-то эти годы прогремели под песни победителей “рок-коронации”. Белорусские эксперты составили ТОП-10 лучших песен Беларуси, в которых есть и “Песняры”, и Макс Корж. Не согласен со списком? Пусть твой выбор прозвучит на А-Fest, а посетители тебя поддержат.
ЧАС БЕЛОРУССКИХ ПЕСЕН
Представить себе “Despacito” на белорусском? Легко! Как и десятки других иностранных хитов, которые прозвучат на “мове”. Для этого есть специальная “поляна” “Мінск гучыць”, где можно будет перепеть еврохиты на родном языке.
ПОЭТОКЕ — ПЕРВОЕ КАРАОКЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УМЕЕТ ПЕТЬ
Для тех, кто стесняется петь, на караоке-пикнике тоже найдется площадка для самовыражения — “Говорит Минск”, где можно будет почитать любимые белорусские стихи и поучаствовать в конкурсе чтецов. Особым развлечением станет чтение песен в караоке: на поэтической площадке можно будет с выражением прочитать тексты Александра Солодухи или Сергея Михалка, Макса Коржа или группы “Серебряная свадьба” — и знатно повеселиться, а заодно послушать стихи по песням в исполнении их авторов.
И, конечно, каждого посетителя фестиваля ждет много еды, пива и развлечений.
Правила караоке-пикника:
Три караоке-сцены для всех-всех-всех. Белорусская “Мiнск гучыць” и вся остальная Европа на Minsk Sounds, а также “Говорит Минск” — для тех, кто без голоса.
Песни поют все. Но обязательно с регистрацией здесь.
Песню поют один раз. Если ее кто-то забил до тебя, мы сообщим и попросим выбрать другую. Мы все хотим повеселиться и не хотим слушать «Тает лед» пять раз подряд.
Кто первый зарегистрировался — тот и поет со звездами. Но не стоит расстраиваться, ведь на караоке-пикнике каждый сможет стать звездой сам! Просто выбери другую активность.
Поляна №1 Minsk sounds
13:00 — 14:00 битва караоке-клубов
14:00 — 14:30 конкурс “Перепой Джона Ньюмана”
14:30 — 15:30 караоке-баттл звездных двойников
15:30 — 16:30 поем со звездами фестиваля
16:00 — 17:00 караоке-баттл — неожиданные дуэты
Поляна №2 Мінск гучыць
13:00 — 14:00 караоке-баттл — наши песни BY/RU
14:00 — 14:30 караоке-баттл — неожиданные дуэты
14:30 — 15:30 поем со звездами фестиваля
15:30 — 16:30 караоке-баттл — поем мировые хиты на мове
16:30 — 17:00 ТОП-10 песен Беларуси всех времен
Поляна №3 Говорит Минск
13:00 — 14:00 конкурс чтецов: читаем песни и выбираем самого эмоционального исполнителя
14:00 — 15:00 караоке-баттл для тех, у кого ни слуха, ни голоса
15:00 — 17:00 музыкальный квиз «Главные песни о главном»
Выбирай сцену, на которой хочешь выступить!
Когда: 12 августа
Где: Лошицкий парк
Во сколько: 12:00 — 23:00
Вход свободный, лицам до 18 лет в сопровождении взрослых.