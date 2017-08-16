Компания «Криница» и бренд Kaltenberg: история королевского баварского пива в Беларуси

16 августа в DIPSERVICE HALL (пер. Войсковый,4) состоится «Королевский баварский приём» с участием Принца Люитпольда фон Байерн, владельца единственного королевского пивного бренда, а также пройдет презентация новых сортов легендарного пива Kaltenberg.

Королевский баварский пильзнер Kaltenberg варится по лицензии на заводе «Криница» вот уже 11 лет. Право на использование торговой марки принадлежит компании «König Ludwig International Gmbh & Co KG» Элегантный напиток варится под контролем фирмы в соответствии с баварским законом «О чистоте пива».

Генеральный директор завода «Криница» Александр Кижук отмечает: «Производство Kaltenberg в Беларуси – это результат серьезных инвестиций «Криницы» в качество и технологии пивоварения. Лицензионные требования очень высокие, поэтому процесс варки премиального пива в Беларуси – это не только престиж, но и огромная ответственность. Мы не только должны соблюдать требования лицензионного соглашения, но и каждый день доказывать себе и покупателям, что можем варить идеальный баварский пильзнер».

Пиво Kaltenberg высоко ценится любителями немецкого «гербового» пива. Благодаря профессионализму специалистов компании «Криница» белорусы могут насладиться сбалансированным хмельным вкусом, который является визитной карточкой баварского золотистого солодового напитка.

Директор по продажам «König Ludwig International Gmbh & Co KG» Артём Виноградов: «Для «König Ludwig International Gmbh & Co KG» Беларусь является стратегически важным рынком. Мы варим и продаем пиво на 15 зарубежных рынках в соответствии со строгими стандартами качества принца Люитпольда Баварского. Контракт с самым крупным белорусским пивоваренным заводом усиливает позиции бренда Kaltenberg в СНГ. Мы верим в потенциал партнерства с «Криницей» и убеждены, что сможем радовать наших потребителей продуктом, сваренным в Минске и сохранившим лучшие свойства настоящего немецкого пива».

Важность главного гостя вечера, Принца Люитпольда фон Байерн, придаст мероприятию ощущение государственного приёма.

На «Королевском баварском приёме» дипломированный пивной сомелье познакомит гостей с баварскими традициями пивоварения, а также презентует два новых сорта пива: Kaltenberg Hefeweissbier (пшеничное нефильтрованное) и Kaltenberg Schloss-Keller Naturtrub (ячменное нефильтрованное).

Во время официальной части мероприятия гостей ждёт выступление Александра Кижука, генерального директора пивоваренной компании «Криница», Принца Люитпольда фон Байерн, Президента König Ludwig International GmbH & Co. KG и Артёма Виноградова, дипломированного пивного сомелье и директора по продажам компании König Ludwig International GmbH & Co.

Для придания мероприятию истинно баварского духа будет организована тематическая фотозона, а также выступление музыкального коллектива, исполняющего акустическую инструментальную музыку. В конце вечера всех участников презентации ждёт фуршет в традиционной баварской стилистике.

Продажи новых сортов пенного продукта стартуют в день проведения торжественной презентации.