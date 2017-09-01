Олег Хайдакин назначен генеральным директором пивоваренной компании «Оливария»

С 1 сентября 2017 года Олег Хайдакин возглавит ОАО «Пивзавод Оливария», Carlsberg Group.

Он сменит на этом посту Дениса Шерстенникова, управлявшего компанией на протяжении четырех лет. В этот период бизнес «Оливарии» расширился: получено право представлять продукцию компаний Carlsberg Group в Беларуси. Портфель брендов компании теперь включает в себя бренды «Аливария», «Carlsberg», «Tuborg», «Holsten», «Zatecky Gus», «Балтика» и другие. Результатом изменений стал рост прибыльности бизнеса, а следовательно и поступлений в бюджет. «Оливария» стала лидером белорусского пивного рынка по объемам продаж с долей рынка 27,3% (январь – июль 2017).

Денис продолжит карьеру в Carlsberg Group в качестве генерального директора компании Carlsberg Bulgaria. Это назначение соответствует политике Carlsberg Group — ротировать кадры и развивать таланты внутри компании.

Олег Хайдакин начинает новый этап своей карьеры в роли генерального директора «Оливарии». До этого назначения он занимал позицию вице-президента по продажам Carlsberg Ukraine, на которую перешел в апреле 2015 года.

Олег является профессионалом в сфере продаж с более чем 15-летним опытом в крупных международных FMCG компаниях в Украине и других странах СНГ. Его карьера началась в 1996 году c позиции торгового представителя компании JTI. В последующие годы он занимал должности супервайзера, менеджера по работе с ключевыми клиентами, регионального менеджера по продажам в этой компании. С 2004 по 2010 год Олег занимал ряд позиций в службах продаж и маркетинга в компании Imperial Tobacco Group в различных странах СНГ, продвигаясь по карьерной лестнице и расширяя свою зону ответственности. С 2010 года управлял бизнесом компании на рынках Казахстана, Армении, Грузии, Молдовы.

«Я с радостью приступаю к выполнению новых обязанностей в роли руководителя «Оливарии». Это назначение – большой вызов для меня: вместе с командой мы должны не просто удержать лидерские позиции на пивном рынке Беларуси, а сделать высокоэффективную компанию еще более успешной. Уверен, что компетенции и подход к работе сотрудников «Оливарии» позволят нам вместе достичь высочайших результатов», — отмечает Олег Хайдакин.

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Олег родился 29 января 1970 года в Украине. В 1991 году окончил Донецкое высшее военное политическое училище по специальности социология и психология. Позднее Олег получил профессиональный сертификат в области менеджмента в Open University (Англия). Женат, воспитывает четверых сыновей.

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Пивоваренная компания «Оливария» основана в 1864 году и является старейшим действующим пивоваренным предприятием Беларуси. Сегодня «Оливария» – часть Carlsberg Group – третьей по величине пивоваренной Группы в мире. Лидерство компании на рынке обеспечивают постоянно высокое качество продукции, экспертиза сотрудников, широкий портфель брендов. На предприятии работает 800 человек. Мощность производственной площадки составляет 10 млн декалитров пива в год.

Сегодня «Оливария» имеет исключительное право представлять бренды Carlsberg Group на территории Беларуси. В портфеле компании 15 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», «Zatecky Gus», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten» и другие.

«Аливария» – бренд-лидер благодаря инновациям и экспертизе пивоваров, бренд национальной гордости. На протяжении трех лет торговая марка «Аливария» становится «Брендом года» Беларуси, а в течение пяти лет получает статус «Исключительный» на конкурсе Superior Taste Award в Брюсселе. В копилке бренда больше 50 национальных и международных наград, в том числе, уникальный пивной «Оскар» – Crystal Taste Award, который пиво «Аливария Золотое» получило в 2015 году.