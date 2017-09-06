В Минске откроют первый гастробар с открытой пивоварней

В ТРЦ «Титан» в начале сентября откроется гастробар международной сети KillFish с открытой пивоварней, авторским блюдами и стритфудом. Открывают заведение по франшизе и планируют окупить в течение года.

Killfish расположен по соседству с торговым центром. На площади в 500 «квадратов» поставили большие столы, организовали танцпол и обустроили длинную барную стойку. Интерьер заведения навевает ассоциации с субмариной: массивные двери в форме люков, приглушенный свет и много элементов из металла.

Кухня будет универсальной: салаты, паста, пицца, холодные закуски и ассорти. На гриле будут готовить шашлык, колбасы и люля-кебаб. Предусмотрен и стритфуд с авторскими бургерами, в которые предложат добавить бекон, картофель айдахо и жгучий халапеньо. Фирменными будут блюда по белорусским рецептам – от фаршированных драников до запеченного картофеля с мясом и беконом.

Особенностью заведения станет открытая пивоварня. Напитки будут готовить в бродильных танках прямо перед посетителями. На выбор – пять сортов. Цены будут в 2-3 раза ниже, чем в других местах – от 1,8 до 2 рублей за полулитровый бокал. Гастробар будет отличать и самое большое коктейльное меню. Специальную технику приготовления местные бармены осваивали во время стажировки в Санкт-Петербурге.

В центре зала установлен диджейский пульт – по выходным здесь будут звучать модные сеты и проходить тематические вечеринки. Посетителей также ожидают выступления музыкантов.

«Новый бар будет отличаться от других заведений Минска. Прежде всего, он выдержан в концепции «хлеба и зрелищ»: невысокая стоимость блюд, большая барная карта, музыкальные концерты и трансляция спортивных событий. Кроме того, мы рассчитываем, что он быстро обрастет своими традициями, за которые так ценят такие места в европейских городах», – пояснили владельцы KillFish.

Гастробар будет работать с 12 часов дня до часа ночи по будням и до 6 часов утра по выходным. Помимо основного зала, предусмотрена и небольшая комната, которую будут использовать для караоке.

В ближайших планах сети KillFish – открыть четыре новых бара, в том числе еще один в Минске.