«Аливария» представляет специальный сорт пива «Калядны Цуд» к зимним праздникам

Пивоваренная компания «Оливария» подготовила к Рождеству и Новому году специальное праздничное пиво. «Аливария Калядны Цуд» – это новое темное пиво, сваренное для долгих зимних вечеров. Новый сорт характеризуется приглушенным ароматом карамели и ванили, мягко переходящим в кофейные ноты.

Карамельно-солодовый оттенок нового темного специального пива со слегка ощутимой хмелевой горечью оставляет приятное послевкусие холодного кофе с отголоском рождественских пряностей: имбиря, корицы и гвоздики.

«Рождественский сезон у белорусов ассоциируется с теплыми, уютными вечерами в кругу семьи, ароматом душистых специй, чашкой горячего кофе. Такой идеальный образ сезонных праздников вдохновил наших пивоваров при работе над рецептом нового зимнего сорта пива «Аливария Калядны Цуд». Бокал темного пива с кофейными нотами и карамельным послевкусием создаст рождественское настроение, согреет после зимних прогулок и праздничного шопинга»,− рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария» Анна Губкина.

Впервые кофейное пиво сварили в Великобритании. Для получения мягкого, обволакивающего вкуса и бодрящего аромата пивовары добавили в напиток кофейные зерна. Пиво получилось легким и освежающим – крепость составила не более 4%, а кофеина было ровно столько, сколько в утренней чашечке кофе. «Аливария» сочетает лучшие мировые тренды и в рождественский сезон 2017 представляет новинку – «Калядны Цуд» с обволакивающим кофейным вкусом и карамельным послевкусием.

Новый сорт выпускается ограниченной серией: пиво продается только в предновогодний и новогодний период. «Калядны Цуд» выпускается в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л. Рекомендуемая цена на полке – 1 рубль 75 копеек.

Справка о сорте «Аливария Калядны Цуд»

«Аливария Калядны Цуд» — специальное праздничное пиво. Темное пиво низового брожения. Обладает насыщенным темно-коричневым цветом с глубоким рубиновым отливом и мелкой нежной кремовой пеной. Характеризуется тонким приглушенным ароматом карамели и ванили, переходящим в кофейные ноты.

Пиво обладает приятным карамельно-солодовым вкусом с чуть ощутимой хмелевой горечью. В послевкусии ощущаются оттенки холодного кофе с отголосками пряностей.

Алкоголь – 4,8% об. Плотность – 13%. Горечь – 14 IBU.

Новый сорт лучше всего раскроет свой вкус и аромат при температуре 10 – 12 градусов. Подавать его нужно в бокале формы «тюльпан», который создан для самых сложных, интересных и замысловатых ароматов из пивного мира. Бокал расширяется в верхней части, поэтому пена в нем сохраняется дольше, а аромат становится более устойчивым.

«Аливария Калядны Цуд» подчеркивает вкус мяса в густом сладком соусе, рагу. Хорошо сочетается с шоколадными и кофейными десертами, например, брауни, мягкими сливочными сырами, а также выдержанными сортами чеддера и гауды. Такая мудрая альтернатива десерту выгодно подчеркнет карамельно-кофейные ноты напитка.