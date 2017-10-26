Carlsberg проведет в Минске интеллектуальную игру Carlsberg Quiz

170 лет назад первые бочки Carlsberg поступили в продажу. Приглашаем отметить юбилей известной во всем мире компании на Carlsberg Quiz 9 ноября в 19.00. Вас ждет 6 туров интеллектуальной игры. Вы узнаете, какие научные открытия лаборатории Carlsberg изменили мир, к каким шедеврам мирового искусства причастны основатели компании и станете экспертами в пивоварении за один вечер. Задания Carlsberg Quiz составлены так, что блеснуть cмогут как настоящие знатоки и эрудиты, так и просто наблюдательные, сообразительные и находчивые игроки.

Как принять участие?

Поучаствовать в Carlsberg Quiz могут все желающие старше 18 лет. Участие бесплатное, нужно только собрать команду (до 8 человек) и заранее зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Где?

Carlsberg Quiz

Партизанский проспект, 2/1 (клуб «Crazy Horse»)

Когда?

9 ноября 19.00