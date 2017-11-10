Лидские пивовары представили 2 новинки в крафтовой серии «Калекцыя Майстра»

ОАО «Лидское пиво» представило 2 новинки в крафтовой серии «Калекцыя Майстра» — тёмное пиво «Imperial Porter» и обновленную версию имбирного пива «Ginger Beer». Популярные британские сорта сварил пивовар компании Олег Малахов.

Imperial Porter (от англ. — «имперский портер») — тёмное пиво с высоким содержанием алкоголя и маслянистой плотной структурой. Этот стиль пива происходит от традиционного портера – сорта, впервые приготовленного английским пивоваром Ральфом Харвудом в первой половине XVIII века в Лондоне. Классический портер производился в качестве заменителя эля для работников тяжёлого труда.

Считается, что приставка «имперский» появилась у сорта тогда, когда портер, экспортируемый из Англии, приобрёл популярность при российском императорском дворе. Помимо выдающегося названия сорт получил и своеобразную рецептуру: имперский портер отличался от классического использованием дрожжей низового брожения, высоким содержанием алкоголя (выше 7%) и минимальным использованием хмеля. По легенде, в начале XX века рецепт имперского портера в России был утрачен, однако английские пивовары сохранили его и продолжили пивную традицию.

Ginger Beer (от англ. — «имбирное пиво») — специальный сорт светлого пива, сваренный с добавлением натурального имбиря, который придает пиву приятный аромат и пикантную остроту. Широко распространен в Англии, США и Германии — там его называют «имбирным элем». Сорт появился в серии «Калекцыя Майстра» в 2016 году. По многочисленным просьбам потребителей был возвращён в серию с обновленной рецептурой.

«Imperial Porter как стиль пива практически отсутствует на белорусском рынке. Этот сорт достаточно специфичен за счёт высокой крепости, однако наша компания давно хотела представить подобное тёмное пиво, в котором присутствует сбалансированность алкоголя и карамельно-жжёных солодов, – прокомментировал главный пивовар компании «Лидское пиво» Олег Малахов. – Имбирное пиво, наоборот, знакомо гурманам, но до минувшего года не было широко известно белорусским потребителям. В 2016 году Ginger Beer из “Калекцыі Майстра” был хорошо встречен потребителями. Поэтому нынешней зимой мы решили вернуть имбирный сорт в сезонный ассортимент, обогатив рецептуру пива дополнительными ингредиентами».

«Imperial Porter» из «Калекцыі Майстра» – тёмный сорт пива, сваренный с использованием дрожжей низового брожения, которые в полной мере дают раскрыться вкусу и аромату солода и хмеля. Помимо светлого и карамельного ячменного солодов в продукте использован солод «Chateau Chocolat», который придал пиву выраженные ноты поджаренных орехов. Солод «Chateau Black» добавил сорту терпкий вкус с дымными нотами. Содержание алкоголя в пиве не менее 8,5%. Массовая доля сухих веществ — 21%.

«Ginger Beer» из «Калекцыі Майстра» — лагер, сваренный с добавлением имбиря и перца чили. Эти ингредиенты придают пиву яркий аромат с приятной остротой и выраженный согревающий эффект. При варке использовались натуральные дрожжи, хмель, солод, очищенная артезианская вода. Благодаря обновленной рецептуре версия «Ginger Beer» 2017 года отличается более богатым вкусом, повышенной плотностью (13%) и большей крепостью (5,3%).

«“Лидское пиво” – компания, органично сочетающая белорусские традиции и европейские инновации. Мы считаем важным знакомить потребителей с мировыми пивными трендами и культурой пития, именно поэтому “Калекцыя Майстра” продолжает экспериментировать, – отметил генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис. – Будучи старейшим из непрерывно действующих пивоваренных предприятий страны, мы направляем весь свой 140-летний опыт на производство сортов, достойных внимания самых взыскательных потребителей. С начала 2017 года компания презентовала более 10 пивных новинок, каждая из которых нашла приверженцев и заняла своё место в продуктовом портфеле».

Новинки поступят в продажу 8 ноября 2017 года и будут представлены в торговых точках с ноября по февраль. Рекомендованная стоимость «Imperial Porter» составит 1,93 рубля и 2,45 рубля за бутылку объёмом 0,33 л и 0,5 л соответственно. Рекомендованная стоимость «Ginger Beer» — 1,6 рубля и 2,03 рубля за аналогичные объёмы.

Для справки:

Начиная с 2014 года «Лидское пиво» выпустило 10 сортов в рамках серии коллекционного крафтового пива под общим названием «Калекцыя Майстра» (ранее — «Коллекция Пивовара»). В создании этой серии пивовары используют традиционные ингредиенты и экспериментируют с интересными нетипичными компонентами для углубления вкуса.

C момента запуска серии от лидских пивоваров белорусы смогли расширить знания о пивной культуре и традициях пивоварения благодаря «Вечер в Брюгге», «Swiss Black», «Australian Bitter», «Jim Beer», «Фрамбуа», «IPA», «Ginger Beer», «American Black Ale». «Калекцыя Майстра» от «Лидского пива» полностью соответствуют стилистике современных крафтовых сортов.

Олег Малахов — главный пивовар на предприятии «Лидское пиво». Работает в компании уже 13 лет. Успешно прошел курс обучения в немецком Научно-исследовательском институте по пивоварению в Берлине (VLB). Автор крафтовых сортов «Australian Bitter», «IPA», «Ginger Beer», «American Black Ale», выпущенных лидским пивзаводом.