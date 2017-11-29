Дегустация новинок от Волковской пивоварни и локального Heineken

30 ноября, уже в этот четверг, в 19:00 в BEERCAP (ул. Герцена, 10, Минск) состоится встреча-дегустация секретных новинок от спецлаборатории «Волковской Пивоварни», известной своими смелыми тестовыми варками, и тест экспериментальных массовых сортов от крупной местной пивоварни «HEINEKEN», обновлённой после объединения с «Оазис ГРУП».

Первый сорт от «Волковской пивоварни» имеет тёплое для каждого белорусского биргика название «НИТРО КАРТОШКА» и уровень горечи 130 IBU.

Второй называется «МИШЕНЬКА ПОД ВИШЕНКОЙ» — это вишнёвый эль с приятным кисло-сладким вкусом и богатым фруктовым ароматом.

В рамках мероприятия также состоится встреча с представителями пивоварни «HEINEKEN», обновлённой после объединения с «Оазис ГРУП», а также знакомство с пивоваром и дегустация прототипов новых массовых сортов.