Продажа мяса*

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Отдельные слои населения, которые полностью отказались от употребления мяса, возможно, не согласятся, однако без данного продукта сложно прожить. Дело не только в его вкусовых качествах, но и полезности для организма человека. Конечно, предварительно его нужно правильно приготовить, чтобы не испортить уникальный вкус, который невозможно найти в любом другом продукте питания. Однако предварительно нужно выбрать правильный кусок мяса, чтобы его можно было вкусно приготовить и с пользой употребить.

Проще всего купить некачественное мясо именно на рынке. Дело в том, что интернет-магазины или супермаркеты придерживаются правил хранения этого продукта, поэтому здесь оно всегда свежее и хорошее. На рынке менее комфортные условия. Учитывая большой поток клиентов, продавцу приходится постоянно открывать морозильную камеру, и в результате внутри нее не поддерживается оптимальная температура. В связи с этим свежий на первый взгляд кусок мяса может уже содержать различных паразитов и бактерии.

Ошибки при выборе

Очень много покупателей при выборе мяса допускают ошибки, в результате которых уходят с рынка или из магазина с заведомо плохой продукцией.

Выбор изделия по цвету или качеству. Первоначально нужно определить, какое блюдо вы планируете приготовить. Только после этого можно приступать непосредственно к выбору. Если у мяса есть хороший цвет, значит, оно качественное. На самом деле многие мясники, чтобы создать впечатление свежего товара, вымачивают его в растворе марганцовки. Вы легко сможете это выявить, если обратите внимание на жировые прослойки и кости. Они становятся краснее и желтее соответственно. Жир на мясе желтоватого оттенка. Это означает, что животное было старым. Соответственно, мясо будет жестким, готовить его придется дольше. И даже самая лучшая мариновка не сделает его сочным. Поэтому выбирайте изделия с белым жиром, только на свинине он немного розоватый.

Последней наиболее распространенной ошибкой при выборе мяса является игнорирование советов мясников. Даже в интернет-магазине продажа мяса ведется под наблюдением консультантов. Поэтому вы можете с ними посоветоваться, какой именно отрез вам лучше купить для конкретного блюда.

На сайте RIA.COM есть много магазинов и частных продавцов мяса и мясной продукции. Им вы можете воспользоваться, чтобы найти постоянного поставщика данного продукта, и всегда будете уверены в его качестве.

Как выбирать в интернет-магазине?

Существует мнение, что мясо лучше покупать на рынке. Однако, как указывалось выше, именно на рынке вероятность приобретения некачественного отреза намного выше. Поэтому следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут вам сделать покупки через интернет, и они будут качественными:

Герметичная упаковка. Когда производитель точно знает, что он поставляет продукцию в магазин, то обязательно позаботится об упаковки. И если она действительно закрыта герметично, то внутри не заведутся паразиты, поскольку отсутствует контакт с воздухом и всеми веществами, способствующими их появлению;

Выбирайте магазины с реальными фотографиями продукта. Хорошо, если работники такового воспользуются собственноручно сделанными снимками, чем загруженными из интернета;

Различайте сорта. Говядина – красная, баранина – чуть темнее говядины, свинина – розовая, телятина – ярко-розовая;

Самое лучшее мясо для жарки – мраморная говядина. Это филе, внутри которого есть равномерно распределенные тонкие прожилки. Они должны иметь белый цвет. Мраморной ее назвали из-за близкого цвета к фактуре мрамора. Если прожилки не равномерные, либо цвет жира иной, то перед вами – не мраморная говядина. Значит, она должна стоить дешевле, а также не подойдет для многих блюд.

Если же вы все-таки решили выбирать мясо на рынке, рекомендуется помимо перечисленных моментов обратить также внимание на верхнюю часть. Когда мясо хранится на витрине, которую постоянно открывают, оно будет покрывать пленкой. Такое обветренное мясо нельзя назвать плохим, но его труднее готовить. Кроме того, из верхней части отреза не получится сделать шашлык или отбивную, поскольку она не пропитывается маринадом из-за своей жесткости.

Конечно, особенно важно при покупке мяса на рынке обращать внимание на его запах. Если вы хотя бы поверхностно почуяли, что присутствует посторонний аромат, кислинка или создается впечатление, будто есть «дымка протухшего мяса», сразу откажитесь от покупки. Даже если внешне подобранный кусок вас вполне устроил. Среди мясников есть немого хитростей, в том числе применение специй, чтобы погасить запах протухшего мяса. Также есть много возможностей приукрасить продукт внешне. Но чувствительный нос обмануть невозможно, тем более, если вы точно знаете, как должно пахнуть свежее мясо.

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