Где можно насладиться вкусом настоящих бургеров из мяса бычков Angus?*

* НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

———-

Бургерная «Мясорубка» – это отличный выбор для гурманов, ведь именно здесь они смогут отведать разнообразные блюда традиционной американской кухни. Меню заведения довольно обширно, но главный акцент сделан именно на мясе. Все стейки и бургеры спб готовятся по особой рецептуре, благодаря чему они получаются не только сочными, но и удивительно вкусными.

Главным достоинством этого заведения является то, что для приготовления блюд используется мясо знаменитых американских бычков Angus. Это позволяет поварам создать удивительный букет вкусов, который наверняка вскружит голову любому гурману.

К мясным блюдам подается разнообразный алкоголь, как крепкий, так и не очень. В барной карте «Мясорубки» имеются и коктейли на любой вкус, а также домашние лимонады, морсы, фреши и многое другое.

А что можно сказать о меню этого заведения?

Для этого клиентам достаточно перейти по ссылке http://myasorubka.spb.ru. Далее нужно кликнуть на дополнительные разделы, после чего дождаться загрузки файла в формате PDF. В меню указаны цены на все блюда и напитки. Кроме того, имеется подробное описание бургеров.

На сайте клиенты смогут найти не только меню, но и небольшой промо-тур. Он загружается автоматически и поможет оценить дружескую атмосферу заведения «Мясорубка». Если клиенты решили забронировать столик заранее, то им достаточно воспользоваться специальной функцией на сайте. Кроме того, посетители всегда могут обсудить все возникшие вопросы с консультантами, связавшись с ними по номеру 8 (911) 927-30-44.

myasorubka.spb.ru

———-

* НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ