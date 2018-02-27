«Страна ищет Мастера»: ОАО «Лидское пиво» в четвёртый раз проведёт конкурс барменов Lidskae Beer Master

С 26 февраля открыта регистрация на IV республиканский конкурс профессиональных барменов LIDSKAE BEER MASTER. Организатором состязания выступает ОАО «Лидское пиво». К участию приглашаются белорусские бармены в возрасте от 19 лет с опытом работы не менее полугода. Цель состязания ― обратить внимание общественности на необходимость развития культуры пития. Конкурс проводится при поддержке школы бартендинга Splash&Dash.

LIDSKAE BEER MASTER поддерживает профессиональные стандарты европейских состязаний для барменов: бармены демонстрируют как теоретические, так и практические знания в области приготовления коктейлей. Конкурсанты, выдержавшие промежуточный этап отбора, в финале представят пивные коктейли авторской рецептуры. В качестве жюри выступят профессионалы барной индустрии, рестораторы, журналисты крупных СМИ. Тройка победителей конкурса получит денежные призы.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «Лидское пиво» до 15 марта. С правилами конкурса и всей необходимой информацией для подачи заявки можно ознакомиться здесь.

Справка

Впервые республиканский профессиональный конкурс барменов LIDSKAE BEER MASTER был инициирован и проведен ОАО «Лидское пиво» в 2015 году. В 2017 году в полуфинале приняли участие 127 человек. Победителем был признан Сергей Казаков (кафе “Ангелы”), второе место занял Антон Будкевич (бар El Pushka), третье место — Олег Пекарь (Stirlitz Spy Bar).